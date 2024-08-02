"حشيش بمليون وربع".. ضبط تاجر مخدرات وعنصر إجرامي في حملات أمنية بأسوان والجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة وأسوان، جهوده في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في حيازة وبيع المواد المخدرة. وقد أسفرت الحملات الأمنية عن تحقيق نتائج هامة في هذا الصدد.

في إحدى العمليات، تم ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزته 14.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش. هذا وقد قدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بحوالي 1.3 مليون جنيه.

وفي عملية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي آخر له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان. وعثر بحوزته على 4.2 كيلو جرام من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتواصل الجهات الأمنية جهودها لضبط المزيد من العناصر الإجرامية في إطار مكافحة تجارة المخدرات.