شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الصحة: بدء اللجان المشتركة مع التضامن لإنهاء التقييم الوظيفي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: بدء اللجان المشتركة مع التضامن لإنهاء الكشف الطبي والتقييم الوظيفي
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