شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل عكرمة صبرى خطيب المسجد الأقصى بعد نعيه إسماعيل هنية والان مع تفاصيل الخبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الشيخ عكرمة صبرى خطيب المسجد الأقصى من منزله بالقدس بعد نعيه إسماعيل هنية، خلال خطبة الجمعة.

وقد أعلنت داخلية الاحتلال الإسرائيلى، فى وقت سابق، أنها أبلغت مستشارة الحكومة القضائية نيته فى سحب إقامة خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن "قرار وزير الداخلية جاء فى أعقاب نعى الشيخ عكرمة صبرى هنية أثناء خطبة الجمعة بالأقصى".

وقال وزير الأمن القومى الإسرائيلى، اليمنى المتطرف بن غفير، أن "أمر التحقيق بشبهة التحريض يقع ضمن صلاحيات النيابة العامة، لذلك بعد خطاب تحريضى خطير للشيخ عكرمة زبرى فى الحرم القدسى، توجهت الشرطة إليها للنظر فى فتح تحقيق ضده".

وكتب على موقع إكس: "آمل أن يتصرف المدعى العام الذى يحاول فتح تحقيق ضدى بتهمة "التحريض ضد سكان غزة"، بنفس الحزم ضد شيخ يحرض على قتل اليهود فى جبل الهيكل. سنقوم بالتحديث".