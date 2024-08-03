شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابى فى العاصمة الصومالية مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، اليوم السبت، التفجير الإرهابي الذي استهدف فندقا شهيرا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى المروع، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت جمهورية مصر العربية على تضامنها الكامل ودعمها لكافة جهود دولة الصومال الشقيقة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.



