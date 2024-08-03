شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى للمصريين بالخارج: وطنيتكم ونضالكم من أجل وطنكم نعرفه جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى مصطفى بكرى، أن مصر دافعت عن القضية الفلسطينية وشعبها الفلسطينى، والرئيس السيسى دعا لقمة القاهرة للسلام بمثابة رسالة بأن مصر لن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطينى ولم تتوقف مصر رغم الحملات المسمومة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر تدشين التحالف الدولى للمصريين في الخارج بمشاركة عدد كبير من الجاليات والكيانات المصرية حول العالم ، وعدد من الشخصيات العامة ، وبمشاركة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365، والإعلامى مصطفى بكري.

وأضاف الإعلامى مصطفى بكرى: الأمن القومى المصرى خط أحمر والرئيس السيسى أكد أن مصر ستتصدى لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وقال: مصر تعلب دورا مهما ومحوريا مما يجعلها هدفا لكل من يريدون تفكيك المنطقة العربية وضرب الدول العربية وتحويلها لفتن، مؤكدا أن الرئيس السيسى وطنى وقائد استطاع أن ينتصر للدولة فى لحظة فارقة قد تكون لك ملاحظات على بعض الأمور ولكن علينا أن نتذكر بأنه القائد الذى انحاز للشعب رغم كل المؤامرات التى كانت تحاك ضد مصر.

وقال: الهدف الآن هو مصر وما يشاع الآن عن حرب إقليمية هدفها مصر فمصر لديهم هى الجائزة الكبرى ولكن مصر باقية وترفع راية الأمة العربية .

ووجه كلمته للمصريين بالخارج قائلا:

وطنيتكم فى الخارج ظاهر للعيان ونضالكم من أجل وطنكم نعرفه جيدا.

وكان عدد من الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، أعلنوا تأسيس "التحالف الدولي للمصريين بالخارج"، بهدف توحيد الجهود والمساهمة في تقديم الدعم والمساندة للجاليات المصرية في الخارج والعمل على تحقيق المصالح الوطنية العليا.

وجاءت فكرة تأسيس هذا الكيان من كل من صالح فرهود رئيس جالية باريس بفرنسا ، وعلاء ثابت رئيس جالية بيت العائلة في المانيا ونشأت زنفل نائب رئيس المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك والذى قام بجولة أوروبية، للتنسيق لتدشين التحالف وبمشاركة عبد الباسط مقلد الرئيس السابق للنادي المصري في النمسا ومحمود السلاموني رئيس بيت العائلة في هولندا .

ومن أهداف التحالف:دعم المصريين في الخارج تقديم الدعم والمساندة للجاليات المصرية في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعزيز الهوية الوطنية الحفاظ على الهوية المصرية والثقافة الوطنية بين أبناء الجالية المصرية في الخارج، والتواصل والتعاون: تعزيز التواصل والتعاون بين المصريين في الخارج وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف المشتركة، وتمثيل مصالح الجاليات المصرية في المحافل الدولية والسعي لحل المشكلات التي تواجههم، والمشاركة في التنمية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر من خلال دعم المشروعات التنموية والاستثمارية، وخطة لربط الجيلين الثاني والثالث بمصر بشكل واضح من خلال العديد من الآليات والأنشطة .

ومن أهم مبادئ التحالف، الوحدة والتضامن العمل بروح الوحدة والتضامن بين جميع المصريين في الخارج، بعيدًا عن أي انتماءات سياسية أو دينية، الشفافية والمصداقية الالتزام بالشفافية والمصداقية في جميع الأنشطة والقرارات التي يتخذها التحالف، الاحترام المتبادل احترام كافة الآراء والتوجهات والعمل على تحقيق التوافق بين الجميع، والاستقلالية العمل باستقلالية تامة بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.

وعن الهيكل التنظيمي:يتكون التحالف من مجلس إدارة يتم اختياره من بين أعضاء الجاليات المصرية في الخارج المؤسسين ، ويعمل هذا المجلس على تنظيم الأنشطة ووضع السياسات العامة للتحالف، كما سيضم التحالف لجانا تخصصية تعمل في مجالات مختلفة مثل التعليم، والصحة، والاستثمار والثقافة، وغيرها.

وأكد التحالف أهمية دور المصريين في الخارج في دعم الوطن الأم، وندعو جميع المصريين في الخارج للانضمام إلى هذا التحالف والمشاركة في تحقيق أهدافه النبيلة.