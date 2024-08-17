ساحر على الفيسبوك.. سقوط دجال الجيزة في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية بالجيزة شخصًا عاطلاً له معلومات جنائية لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، حيث كان يقوم بممارسة أعمال السحر والدجل وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية.

ومعلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بأن المتهم كان يروج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبطه في دائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.