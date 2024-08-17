قرار قضائي جديد ضد اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة التعدي على فتاة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم السبت، إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق، للمحاكمة الجنائية، لاتهام بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

وكشف التحقيقات، عن أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.

وقال اللاعب خلال التحقيقات، إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يتعدى عليها ولكن الأمر تم برضاها وعقب الاتفاق معها على عكس أقوال الفتاة التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدي عليها.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على لاعب الريان القطري أحمد ياسر المحمدي، شقيق لاعب الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، بتهمة الاعتداء على فتاة في دولة قطر.