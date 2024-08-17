خناقة أطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص وزوجته على جارتهم بالعبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول خبر عبر أحد المواقع الإخبارية، يشير إلى تعدي أحد الأشخاص وزوجته على جارتهما بسلاح أبيض، في منطقة العبور بمحافظة القليوبية.

بالفحص، تبين أن الواقعة التي حدثت بتاريخ 25 يوليو الماضي، تتلخص في تلقي قسم شرطة ثان العبور بمديرية أمن القليوبية، بلاغاً من إحدى السيدات المقيمة بدائرة القسم، والتي تعرضت لإصابات متفرقة بالجسم.

وأفادت السيدة في بلاغها بتضررها من قيام جارها بالتعدي عليها داخل شقتها بالضرب وإتلاف باب شقتها وإصاباتها بسبب لهو الأطفال، وعند استدعاء الشخص المشتكى به، أنكر التهمة وادعى أن الشاكية هي من تعدت عليه بالسب والشتم وأحدثت تلفيات في شقته.

كما نفت الشاكية أن يكون الطرف الآخر أو أي شخص آخر قد اعتدى عليها بأسلحة بيضاء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.