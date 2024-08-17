ليلة القبض على الحرامية والتشكيلات العصابية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لممارسته نشاطاً إجرامياً في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" من المواطنين.

واعترف بارتكابه 5 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المسروقة لدى عميله، وهو صاحب محل هواتف مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه.

كما ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، وكانوا متخصصين في ارتكاب وقائع سرقة المواقع "تحت الإنشاء" بأسلوب المغافلة.

وعثر بحوزتهم على دراجة نارية "تروسيكل" محملة بكمية من الأدوات المستخدمة في أعمال البناء، وهي حصيلة نشاطهم الإجرامي.

واعترفوا بارتكابهم واقعتين سرقة بنفس الأسلوب، وبتصرفهم في جزء من المسروقات بالبيع لدى عميلين لهما معلومات جنائية، تم ضبطهما وبحوزتهما ميزان حساس والأدوات والمعدات المستولى عليها.

وأثمرت الجهود عن ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الوايلي، قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، زعم خلالها قدرته على إلحاق المواطنين بأحد نوادي كرة القدم بخلاف الحقيقة بهدف سرقتهم، حيث كان يتقابل معهم ويأخذ هواتفهم المحمولة بدعوى عدم السماح بدخول النادي بها، ثم ينزل ضحاياه ويلوذ بالفرار. وقد اعترف بارتكابه خمس وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وأقر بالتصرف فيها بالبيع لدى عميله السيئ النية، وهو مالك محل هواتف، وتم ضبطه وبحوزته كافة الهواتف المستولى عليها.

كما ضبط عناصر تشكيل عصابي مكون من شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام، حيث كانا متخصصين في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

اعترفا بارتكاب ثلاث وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط إحدى السيارات المستولى عليها بمحيط سكن أحدهما.

وأضاف أنهما تصرفا في السيارات الأخرى بالبيع لدى عميل لهما، وهو سائق مقيم بمحافظة الجيزة، وتم ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة في ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.