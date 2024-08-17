احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 8625 مخالفة مرورية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 14960 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 305 مخالفات سير بدون تراخيص، و14 دراجة نارية مخالفة، و8625 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و7 مخالفات موقف عشوائي، و518 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و5 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.