بالصور.. محافظ القاهرة يهدي أوائل الثانوية موبايلات وشهادات تقدير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كرم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القاهرة والبالغ عددهم 8 طلاب بمنحهم شهادات تقدير وأجهزة هاتف محمول تكريمًا لهم على حرصهم على التفوق والتميز.

وأكد محافظ القاهرة، أن الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنتظر من أبناءها الكثير، وأن الدولة تضع على عاتقهم مسئولية كبيرة باعتبارهم مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن احتفال اليوم بمثابة تقدير لتفوق أبناء محافظة القاهرة، موجهًا الشكر لأولياء الأمور والمعلمين.

وأعرب محافظ القاهرة، عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من الطلبة والطالبات كتقليد سنوي تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظرًا لدورهم في الدفع بأبنائهم للتفوق.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن تفوق الطلاب يأتي بتوفيق من الله عز وجل أولًا، ثم نتيجة مذاكرتهم ومثابرتهم وجهدهم، كما أنه يأتي نتيجة لتفاني أسرهم في رعايتهم، وتوفير الظروف المناسبة للدراسة، بالإضافة إلى كونه ثمرة إخلاص معلميهم في أداء عملهم.

وأكد محافظ القاهرة، أن إتمام المرحلة الثانوية هي بداية جديدة لمرحلة قادمة من مراحل الاجتهاد لبناء مستقبلهم في الجامعة وما بعدها.

وأوصى محافظ القاهرة، الطلاب بالاستمرار في التفوق الدراسي، وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم من أجل تقدمهم وتحقيق ذاتهم وتنمية مجتمعهم ووطنهم.

وأضاف محافظ القاهرة: تكريم الدولة لكم بصفة عامة ومحافظة القاهرة بصفة خاصة يضع على عاتقكم واجبًا بالغ الأهمية في أن تجتهدوا لتبقوا في الصدارة على الدوام وأن تكونوا قدوة حسنة لزملائكم ليس فقط في مجال التفوق العلمي والدراسي فحسب بل وكذلك في حسن الخلق وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن.

يذكر أن القاهرة حصلت على 8 مراكز بين أوائل الجمهورية وهم:

- مايكل رضا عياد ملاك جرجس، الثاني مكرر علمي رياضة من المدرسة البطريركية بعابدين، بمجموع 405.5 درجة.

- نورهان نبيل عبد العظيم صالح، السابع مكرر علمي رياضة من مدرسة النزهة الإسماعيلية بنات الثانوية لغات بالنزهة، بمجموع 405 درجات.

- حبيبة محمود إبراهيم محمد أبوالنور، الثالث أدبي من مدرسة شبرا الثانوية بنات بمجموع 393 درجة.

- نوران محمد عادل محمد يوسف، السادس مكرر أدبي، من مدرسة سمبيات أبيولا الثانوية بنات بمدينة نصر بمجموع 391.5 درجة.

- رغدة سمير إبراهيم محمد إسماعيل، العاشر مكرر أدبي من مدرسة سمبيات أبيولا بمدينة نصر بمجموع 391 درجة.

- مينا مجدي ميلاد نسيم، السادس مكرر علمي علوم من مدرسة المعارف الحديثة الثانوي لغات بالزيتون بمجموع 403.5 درجة.

- حبيبة أحمد عبد السميع أحمد، الأول أدبي دمج، من مدرسة سما نصر الخاصة لغات في المقطم بمجموع 407 درجات.

- نورا محمد بسيم حلمي محمود، الأول علمي رياضة دمج، من مدرسة هارفرد مصر الخاصة لغات شرق مدينة نصر بمجموع 394 درجة.

شهد الاحتفال اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، وعبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، وعدد من قيادات المحافظة والمديرية وأولياء أمور الطلاب الأوائل.