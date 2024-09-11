شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تنعي إيهاب جلال في بيان رسمي والان مع تفاصيل الخبر

نعت الشركة المتحدة للرياضة عبر حسابها على موقع إكس، إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، والذي ودع عالمنا قبل قليل على أثر الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً.

وكتب الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة: الشركة المتحدة للرياضة تنعي الكابتن إيهاب جلال.. سألين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وجاءت أبرز أرقام مسيرة إيهاب جلال كالتالي:

ـ السن: 57 سنة

ـ تولى تدريب: 10 أندية

"الزمالك ـ بيراميدز ـ الإسماعيلي ـ المصري ـ إنبي ـ فاركو ـ مصر المقاصة ـ أهلي طرابلس ـ كهرباء اسماعيلية ـ تليفونات بني سويف"

ـ خاض: 335 مباراة

ـ فاز فى: 147 مباراة

ـ تعادل فى: 86 مباراة

ـ خسر: 102 مباراة

مع منتخب مصر

ـ خاض: 3 مباريات

ـ فاز في مباراة واحدة أمام غينيا بنتيجة: 1/0

ـ خسر في مباراتين:

الأولى رسمية أمام أثيوبيا بنتيجة: 2/0

الثانية ودية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة: 4/1