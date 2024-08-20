شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يفتح تحقيقا بعد اتهامه بقتل أسرى تم إنقاذهم من غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتح تحقيق في ملابسات وفاة الرهائن الستة الذين أنقذناهم الليلة الماضية من أنفاق قطاع غزة، بعد أن اتهم أهالي المحتجزين قوات الاحتلال بقتل ذويهم بالخطأ أثناء عملية إنقاذهم.



وقد أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن انتشال جثث لأسرى إسرائيليين من قطاع غزة، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش وجهاز الشاباك تمكنا من انتشال 6 جثث لرهائن من قطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال إنه بعد إجراءات تحديد الهوية، تم التعرف على جميع الجثث، وتم تسليم رسالة إلى عائلاتهم.