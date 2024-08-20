"الإلهام يتكلم عربي".. جائزة عمار العربية تعلن اختيار "الجلاد" عضواً في لجنة التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

أعلنت جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، اختيار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "الخليج 365 ويلاكورة والكونسلتو وشيفت" للجنة تحكيم النسخة الثامنة 2024، حيث بث الحساب الرسمي للجائزة عبر "انستجرام" فيديو يعلن فيه أسماء أعضاء لجنة تحكيم الموسم الحالي من الجائزة.

و علق الجلاد، على صفحته بالفيس بوك قائلا: "تشرفت باختياري لعضوية لجنة تحكيم المسابقة التي تنظمها جمعية الإرادة السعودية لدعم الموهوبين من ذوي الإعاقة التي أسسها ويرأسها الدكتور عمار بوقس.. وهي مسابقة رائدة وذات أهداف إنسانية عظيمة لدعم الموهوبين والمبتكرين من أصحاب الهمم في الوطن العربي، وستكون مصر إحدى المحطات الرئيسية في جولة لجنة التحكيم لاكتشاف هذه المواهب الغالية على قلوبنا جميعاً".

من جانبه رحب الدكتور عمار بوقس، رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة ومؤسس الجائزة، بأعضام لجنة تحكيم الموسم الثامن، مشيرا إلى أن جائزة "عمار" فرصة لتسليط الضوء على المواهب الاستثنائية للأشخاص من ذوي الإعاقة، وتشجيعهم على تحقيق طموحاتهم، ومنحهم الفرصة للاندماج والتمكين.

وتضم لجنة تحكيم الموسم الثامن 2024، "الإعلامي مجدي الجلاد والفنانة غادة عبدالرازق والفنان قصي خضر والفنانة التشكيلية نادية الشلاوي"، لاختيار الفائزين في مسارات الجائزة المختلفة على مستوى الوطن العربي.

و تبدأ جولات التصفيات لاختيار المتسابقين عبر 5 محطات رئيسية، وستكون البداية من العاصمة السعودية الرياض، ثم عمان بالأردن ، فالدوحة بقطر، والمغرب، وأخيرًا القاهرة.. وستكون هذه النسخة الثامنة محليًا والثانية عربيًا من جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، وتقام تحت شعار "الإلهام يتكلم عربي".