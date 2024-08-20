كرم جبر عن "قنوات بير السلم": تروج لجلب الحبيب ورد المطلقة وتبث من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

شدد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن الغالبية العظمى من القنوات التليفزيونية المصرية ملتزمة بالقوانين والأخلاقيات المهنية، ولا تقوم بالترويج لمنتجات أو خدمات وهمية أو مضرة بصحة المواطنين.

وأوضح جبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، أن الحالات التي تشهد ترويجًا لأدوية مجهولة المصدر أو إعلانات مضللة لجلب الحبيب أو ورد المطلقة، غالبًا ما تكون من خلال قنوات غير مرخصة تبث عبر أقمار صناعية أخرى غير النايل سات، وهذه القنوات تعرف بـ"قنوات بير السلم".

وأكد أن هذه القنوات تعمل بشكل غير قانوني وتستهدف جني الأرباح السريعة من خلال النصب والاحتيال على المشاهدين، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تتابع هذه القنوات وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وطالب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بضرورة توعية الجمهور بخطورة هذه القنوات والإعلانات المشبوهة التي تبثها، وحثهم على عدم التعامل معها أو تصديق ما تقدمه.

كما دعا وسائل الإعلام الرسمية إلى تكثيف جهودها في توعية الجمهور بالمخاطر التي تهدد صحتهم وأمنهم.

وشدد جبر على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للإعلان، مؤكداً أن أي إعلان عن دواء أو منتج طبي يجب أن يحمل شهادة من الجهات المختصة، وأن يتم عرضه بطريقة واضحة وشفافة لا تضلل المستهلك.