شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي: دمرنا منظومة صواريخ أرض جو ومحطة رادار بمناطق سيطرة الحوثيين باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأمريكي، تدمير منظومة صواريخ أرض جو ومحطة رادار في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن أنتوني بلينكن ناقش مع نظيره الأردني ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

في السياق، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف بالصواريخ مرابض المدفعية الإسرائيلية في الزاعورة بالجولان وحققنا إصابة مباشرة.