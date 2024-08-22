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الجيش الأمريكي: دمرنا منظومة صواريخ أرض جو ومحطة رادار بمناطق سيطرة الحوثيين باليمن

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأمريكي، تدمير منظومة صواريخ أرض جو ومحطة رادار في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن أنتوني بلينكن ناقش مع نظيره الأردني ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

في السياق، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف بالصواريخ مرابض المدفعية الإسرائيلية في الزاعورة بالجولان وحققنا إصابة مباشرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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