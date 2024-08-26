شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التحقيق مع الفنان محمد فؤاد فى اتهامه بالتعدي على طبيب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمعت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إلى أقوال الفنان محمد فؤاد فى اتهامه مما نسب إليه من طبيب ومدير مستشفى عين شمس التخصصي، بالسب والقذف والاعتداء بالضرب على الطاقم الطبي.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الفنان محمد فؤاد تلقى تليفونا من أسرة شقيقه الأكبر عبد العزيز فجر يوم الواقعة، تخبره أنه فى حالة إعياء شديد ومتواجدين بمستشفى عين شمس التخصصي فى قسم الطوارئ، على الفور انتقل إلى المستشفى للاطمئنان عليه، وكان بصحبته مدير أعماله وأصدقائه، وفور وصوله طالبه قسم الاستقبال بسداد 70 ألف جنيه تحت الحساب لعلاج شقيقه الذى تطلب تركيب دعامتين، وتوجه للطبيب المعالج له "المجنى عليه"، وبسؤاله عن شقيقه لم يعره اهتماما، فكرر سؤاله مرة أخرى وفوجئ بالأخير يطلب من الأمن وضعه خارج المستشفى، لافتا إلى أنه كان فى حالة قلق شديد على شقيقه، إضافة إلى مرضه بالتهاب فى العصب السابع، الأمر الذى جعله يخرج عن شعوره، فتشاجر معه وحاول معرفة اسمه وتصويره لتقديم شكوى ضده، ولكنه انتزع الأخير هاتفه من يده أثناء توثيقه مع يحدث.

كانت النيابة العامة، استمتعت لأقوال شقيق المطرب محمد فؤاد ومدير أعماله، فى واقعة اتهامه بالتعدي على طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي التابع لمحافظة القاهرة.



وأمرت النيابة الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الوايلي ، بسرعة التحريات حول الواقعة ، واستدعاء شهود العيان بالمستشفى لسؤالهم حول تعدى المطرب محمد فؤاد على الطبيب ، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بالايد، وطالبت بسرعة تفريغ كاميرات المراقبة داخل المستشفى محل الواقعة والتحفظ على نسخة منها للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان عما إذا كان الفنان قد اعتدى على الطبيب من عدمه.

وكشفت التحريات الأولية، أن سبب المشاجرة هو تأخر الطبيب عن إجراء الكشف الطبي على شقيق المطرب محمد فؤاد، الذي كان يعاني آلامًا في الصدر، مما أثار غضب فؤاد والمرافقين له، وتطور الامر إلى مشادة كلامية مع الطبيب المسؤول، وتعدى عليه بالسب والضرب دون وقوع إصابات.

كان قسم شرطة الوايلى، تلقى بلاغا حمل رقم 3747 لسنة 2024 إدارة الوايلى، من طبيب عقب تعدي المطرب محمد فؤاد عليه داخل مستشفى عين شمس التخصصي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن شقيق المطرب أثناء تواجده فى المستشفي للعلاج، وقعت مشادة مع الطبيب المعالج، وتعدى الفنان عليه بسبب تأخير الكشف على شقيقه، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.

ويتم تكثيف التحريات حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة بالمستشفى لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الحادث.