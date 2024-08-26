شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات شروط الالتحاق ببرنامج طب الأسنان الإكلينيكي بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الطلاب عن البرامج الخاصة فى الكليات وفرص التوظيف لكل برنامج، وفى هذا الإطار تقدم جامعة عين شمس وكليتها مجموعة متميزة من البرامج الجديدة وبرامج الساعات المعتمدة، ومن أهم البرامج برنامج طب الأسنان الإكلينيكي بطب أسنان جامعة عين شمس.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل برنامج طب الأسنان الإكلينيكي، بـ طب أسنان عين شمس، وشروط الالتحاق، كما يلى:

- عدد ساعات البرنامج: 189 ساعة معتمدة.

ويشترط للالتحاق بالبرنامج:

- يسمح بالقيد بهذا البرنامج للطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو ما، بحيث لا تتجاوز القدرة الاستيعابية للكلية وبما لا يتعارض مع جودة العملية التعليمية.

- التقدم بكافة المستندات المطلوبة و المعلن عنها بإدارة شئون التعليم والطلاب، وكذلك تعبئة النماذج الخاصة بذلك.

- تقديم شهادة إتقان اللغة الإنجليزية من جهة يعتمدها مجلس الكلية .

- اجتياز الطالب بنجاح الكشف الطبي وفق القواعد التي يقررها مجلس الكلية.

- لا يجوز قبول الطلاب المفصولين نهائياً من جامعة أخري حكومية أو خاصة.

- يجوز تحويل الطلاب المقيدين في إحدى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية الحكومية أو إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها وفقا لقواعد التنسيق في هذا الشأن، على أن يدرس الطالب بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس (6) فصول دراسية على الأقل .

ويستهدف البرنامج إعداد خريجين قادرين على تقديم الخدمات الصحية للمرضي داخل المستشفيات وخارجها، وتخريج صيدالة مؤهلين للعمل بالصيدليات العامة والخاصة وشركات الأدوية ومعامل الرقابة الدوائية وتحليل الأغذية.

وتقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها)، والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

تتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

وتنتهج الجامعة خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية فى دول الخليج العربى وإفريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالى نحو استهداف تدويل التعليم العالى لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط تنمية الدولة.