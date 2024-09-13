الريان يستضيف الشحانية في الظهور الأول لـ تريزيجيه بدوري نجوم قطر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نادي الريان لمواجهة الشحانية مساء اليوم على ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.

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المباراة تنطلق في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الريان لتحقيق فوزه الثاني في البطولة بعد بداية متعثرة شهدت هزيمتين وفوزًا وحيدًا.

الريان يدخل المباراة متسلحًا بصفقاته الجديدة، أبرزها اللاعب المصري محمود حسن "تريزيجيه"، المعار من نادي طرابزون التركي، الذي من المتوقع أن يسجل ظهوره الأول في الدوري القطري اليوم.

كما يعود المغربي أشرف بن شرقي للمشاركة مع الفريق بعد أن تم فسخ عقده سابقًا، إلا أنه عاد مجددًا عقب تعديل لائحة القيد في قطر والسماح بزيادة عدد اللاعبين الأجانب.

المدرب السويدي بويا إسباجي يقود الريان وهو في المركز الثامن برصيد 3 نقاط فقط، بعد الفوز على أم صلال (3-1) في الجولة الأولى، ثم تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام الدحيل برباعية نظيفة والغرافة بنتيجة (2-1).

وقد سبق للريان أن تفوق على الشحانية بهدف نظيف في افتتاحية بطولة كأس "كيو.إس.إل" التنشيطية.

ويتطلع الريان لتحقيق نتيجة إيجابية والخروج من دوامة النتائج السلبية، في مواجهة خصم يسعى بدوره لتحقيق مفاجأة على حساب أحد أندية القمة.