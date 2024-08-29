شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تشهد تصفيات مهرجان الكرازة "بمركز بورسعيد" والان مع تفاصيل الخبر

بدأت أمس التصفيات النهائية لمهرجان الكرازة المرقسية، لعام 2024، الذي يقام تحت شعار "اَلرَّبُّ نُورِي وَخَلاَصِي" بمركز بورسعيد (بكنيسة الشهيد أبي سيفين والشهيدة دميانة ببورسعيد.

وحضر حفل افتتاح التصفيات من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، أصحاب النيافة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، ومقرر اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية، والأنبا أكسيوس أسقف المنصورة.

وحضر الحفل أيضًا اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، ونائبه الدكتور عمرو عثمان.

وتشارك في التصفيات النهائية بمركز بورسعيد إيبارشيات بورسعيد - الاسماعيلية - السويس - دمياط وكفر الشيخ والبراري - المنصورة - المحلة الكبرى.