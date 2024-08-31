شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحانى الكيمياء والجغرافيا والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثانى فى الكيمياء والجغرافيا، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رؤساء لجان السير بتفتيش الطلاب وعدم السماح لأى طالب بدخول لجنة الامتحان بأى أجهزة إلكترونية للتصدى للغش، كما وجهت الوزارة بتوفير الهدوء والراحة للطلاب داخل اللجان، وتابعت الوزارة أيضا وصول اسئلة اختبار الدور الثاني فى مادتى الكيمياء والجغرافيا إلى لجان السير.

وأكدت وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني يتم أول بأول، مضيفة أن عدد كراسات إجابة امتحانات الدور الثاني قليلة ومن ثم يتم الانتهاء منها سريعا خاصة أن التقدير يتم بشكل إلكترونى فى الكنترولات، إضافة إلى التصحيح للأسئلة المقالية، موضحة أن كراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني يتم مراجعة بيانات الطلاب قبل بدء التصحيح كما يتم التصحيح وفق نماذج إجابات كل مادة بحيث يتم التصحيح بشكل دقيق دون مشاكل، مشددة على أن اللجان الفنية تراجع نماذج الإجابة قبل عملية التصحيح للتأكد من أن نماذج الإجابة مطابقة للمواصفة الفنية للاختبارات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم، على أنه يتم التصحيح بشكل دقيق وسيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني فور الانتهاء من أعمال الامتحانات والتصحيح وتجميع النتيجة، مشددة على أن نهاية الامتحانات للدور الثاني 3 سبتمبر المقبل، وستعلن النتيجة بعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة، مشددة على أن أى طالب قام بتأجيل امتحان الدور الأول للثانوية العامة وأدى امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالدرجة الفعلية للمواد سوف يلتحق بالكلية التى تناسب مجموعه وسيتم فتح تنسيق الجامعات بالمرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة للدور الثانى.



