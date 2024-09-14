عمرو أديب: "مش عيب أننا نقول مش قادرين نشيل عبء ضيوف مصر"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، أن مصر بها 10 مليون ضيف، ولا نفرق من فيهم لاجىء ومن فيهم مهاجر، لافتا إلى أن الرئيس التركي أردوغان عندما استقبل لاجئين أخبر الاتحاد الأوروبي أنه لا يستطيع تحمل هذا الحمل وحده، معلقا: "هذا ليس عيبا".

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التي تستخدم تعبير ضيف، وصرحنا أننا في حاجة لمساعدة بشكل واضح، منوها بأن الدولة تحتاج لدعم لكي تتحمل هذا الحمل.

وأكد أديب، أن مصر كانت ولا زالت تحتضن العديد من الضيوف لأسباب إنسانية وسياسية، لافتا إلى أن غالبية الضيوف الذين يعيشون في مصر "بيشكرونا"، معلقا: "مش عيب أننا نقول مش قادرين نشيل كل الكلام ده".