شاب يثير الذعر داخل مترو كلية الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شرع شاب في التخلص من حياته داخل محطة مترو أنفاق كلية الزراعة مساء الأحد.

مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع محاولة انتحار داخل محطة المترو.

ضباط قسم شرطة النقل والمواصلات انتقلوا إلى رصيف المحطة، وتبين أنه مع دخول القطار المحطة قفز شاب عشريني يدعى "م.ع.".

أسفر الحادث عن إصابة الشاب ونقله إلى مستشفى معهد ناصر وتوقف حركة المترو نتيجة الحادث وسط ذعر وصدمة المترددين على المحطة.

تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.