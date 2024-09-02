"خطفوا العريس من أمام القاعة".. ماذا حدث بفيديو حفل زفاف الدقهلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منصات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل بسبب فيديو ظهر من خلاله عملية خطف عريس يوم زفافه من أمام قاعة حفل الزفاف، بمحافظة الدقهلية.

وأظهر الفيديو، العريس وهو أمام قاعة حفل الزفاف وسط أسرته ومجموعة من أصدقائه، ثم فجأة ظهرت سيارة بيضاء اللون وقام أحد الأشخاص بخطف العريس داخل السيارة.

كما أظهر الفيديو أن عددًا من الحاضرين تعالت أصواتهم فيما حاول البعض اللحاق بالسيارة التي خطفت العريس لمحاولة إنقاذه لكن دون جدوى.

ردود فعل المتابعين كشفت أن الفيديو قد يكون عبارة عن خدعة لمحاولة جذب أكبر عدد من المشاهدات من خلال ادعاء خطف العريس يوم زفافه.

فيما عبر البعض أن العريس هو "يوتيوبر" ويمتلك قناة خاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، ولجأ إلى تصوير المقطع لتحقيق نسبة مشاهدات عالية عبر قناته الخاصة.

وقال مصدر أمني أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب في نشر المقطع، لتسببه في إثارة الهلع والفزع بين المواطنين.