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أمن المنافذ: ضبط 29 قضية متنوعة.. وتنفيذ 167 حكمًا قضائيًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لقطاع أمن المنافذ، تحقيق نتائج إيجابية ملموسة - خلال 24 ساعة - إذ شملت الحملات الأمنية التنسيق مع كل الجهات المعنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.

وأسفرت نتائج الحملات عن ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و2546 مخالفة مرورية متنوعة، و29 قضية تتعلق بالأمن العام.

وفي مجال الهجرة غير الشرعية تم ضبط 4 قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وكذلك تنفيذ 167 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في جميع القضايا المضبوطة، وتواصل الوزارة جهودها لمواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لضمان إحكام السيطرة الأمنية والتصدي للأنشطة الإجرامية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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