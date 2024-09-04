بعد تصريحات إلهام شاهين.. داعية يوضح الحكم الشرعي لترك العمل من أجل الصلاة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

رد الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، على استفسار حول حكم الشرع في ترك العمل من أجل أداء الصلاة في وقتها.

وقال الداعية الإسلامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن ترك العمل يكون لضرورة، وأن تأخير الصلاة عن الميعاد المحدد لها من كبائر الذنوب، والله قال: "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون".

وأوضح أن الله قال: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا"، فلا يجوز تأخير الصلاة عن موعدها، وأن جمع الصلاة بدون عذر يكون من الكبائر.

وانتقد "علي" تصريحات الفنانة إلهام شاهين، الخاصة بأن هناك مخرج ترك العمل من أجل الصلاة، قائلاً: "إيه المشكلة أنه يصلي؟ هل العمل سيتوقف؟ الصلاة أهم".