شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة يبدأ من اليوم بقيم تصل 3 درجات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية، اعتبارا من اليوم الأربعاء 04 سبتمبر، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا حارا رطبا نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة.