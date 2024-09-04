"مدمنة شرب مخدرات".. حبس المتهم بقتل والدته بسبب تعاطيها المواد المخدرة بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس المتهم بقتل والدته، بسبب تعاطيها المواد المخدرة في الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن نجل المجني عليها اعتدى عليها بعصا، بسبب تعاطيها المواد المخدرة.

مباشرة توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال تحريات مباحث قسم شرطة الوراق، أن نجل المجني عليها اعتدى عليها بعصا، بسبب تعاطيها المواد المخدرة.

بضبط المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة.