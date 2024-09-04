انتشال جثمان إحدى ضحايا انهيار عقار أرض الجولف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

نجحت قوات الإنقاذ في استخراج إحدى ضحايا حادث انهيار عقار أرض الجولف المنهار بمدينة نصر.

من جانبه تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة، البحث عن الضحايا أسفل الأنقاض بمعدات ثقيلة وأجهزة استشعار.

وكشف مصدر أمني، أن قوات الإنقاذ نجحت في استخراج جثتين حتى الآن بالإضافة إلى 5 مصابين ليصبح عدد الضحايا الذين تم استخراجهم حتى الآن 7 ضحايا، ومازالت عمليات البحث جارية حتى الآن.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانهيار مبنى بمنطقة أرض الجولف بالنزهة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتم الدفع بأوناش ومعدات إنقاذ لإنقاذ المفقودين.