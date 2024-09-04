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انتشال جثمان إحدى ضحايا انهيار عقار أرض الجولف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

نجحت قوات الإنقاذ في استخراج إحدى ضحايا حادث انهيار عقار أرض الجولف المنهار بمدينة نصر.

من جانبه تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة، البحث عن الضحايا أسفل الأنقاض بمعدات ثقيلة وأجهزة استشعار.

وكشف مصدر أمني، أن قوات الإنقاذ نجحت في استخراج جثتين حتى الآن بالإضافة إلى 5 مصابين ليصبح عدد الضحايا الذين تم استخراجهم حتى الآن 7 ضحايا، ومازالت عمليات البحث جارية حتى الآن.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانهيار مبنى بمنطقة أرض الجولف بالنزهة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتم الدفع بأوناش ومعدات إنقاذ لإنقاذ المفقودين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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