وزير الصحة اللبناني: 9 قتلى و2800 إصابة جراء تفجير أجهزة اتصال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض “استشهاد 9 أشخاص وإصابة 2800 آخرين بينهم 200 حالة حرجة في تفجير أجهزة اتصال محمولة”.

وتعرّضت أجهزة لاسلكية يحملها المئات من عناصر “حزب الله” إلى ما يبدو أنّه قرصنة إسرائيلية، الأمر الذي أدّى إلى انفجارها بين أيديهم عند منطقة الخاصرة، في مختلف الخليج 365 اللبنانية.

وجرى تناقل عدد كبير من الفيديوهات التي تظهر عناصر الحزب جرحى وهم في المستشفيات، كما وثّق فيديو لحظة انفجار جهاز “الـ بايجر”، بحسب “النهار اللبنانية”.

وذكرت الصحيفة أنّ 60 إلى 70 في المئة من الإصابات في الجهة اليمنى من الجسد “الخاصرة” مكان وضع الجهاز و10 إلى 15 في المئة من الإصابات تتراوح بين الأطراف والوجه.

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