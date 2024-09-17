عناصر حزب الله ينزفون.. فيديو لمستشفيات في بيروت تعج بالمصابين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بعد إصابة أكثر من ألف عنصر من حزب الله بجروح جراء انفجار متزامن لأجهزة اتصال يحملونها في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، شهدت مستشفيات الضاحية إقبالاً كبيراً.

فقد أظهرت مقاطع مصورة لمصابين محملين بسيارات إسعاف وسيارات مدنية تجمهروا أمام بوابات الطوارئ، وفق “العربية”. وأفاد مصدر مقرب من حزب الله في وقت سابق بأن “العشرات من عناصر حزب الله أصيبوا بجروح في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت بعد انفجار أجهزة الاتصال”، بحسب “فرانس برس”. قبل أن يرتفع العدد إلى 1200 على الأقل. كما أضاف أن “المستشفيات تطلب دما” إثر ذلك. وأكد مصدر آخر مقرب من حزب الله أن الحادث “خرق إسرائيلي”.

مخاوف من حرب شاملة

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار منذ أن دخلت حركة حماس، حليفة حزب الله في قطاع غزة، في حرب مع إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه القتال على الحدود الجنوبية للبنان تحت السيطرة نسبيا، فإن تصاعد حدة الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية يزيد من المخاوف من إمكانية تحوله إلى حرب شاملة.

ومع تزايد الضغوط الداخلية في إسرائيل بسبب هجمات حزب الله، سلط الجيش الإسرائيلي الضوء على قدرته على ضرب عناصر الجماعة عبر الحدود.

وتلعب تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية دورا حيويا في هذه الهجمات. وقال الجيش الإسرائيلي إن لديه كاميرات مراقبة أمنية وأنظمة استشعار عن بعد على الخليج 365 التي ينشط فيها حزب الله، وإنه يرسل بانتظام طائرات استطلاع مسيرة عبر الحدود للتجسس على خصمه.

ويعتبر التنصت الإلكتروني الذي تقوم به إسرائيل، منه اختراق الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، على نطاق واسع من بين أكثر العمليات تطورا في العالم.