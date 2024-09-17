مجموعة روشن تطلق مسابقة مساهمة للتصميم بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت مجموعة “روشن”، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مسابقة مساهمة للتصميم – مسار مكاتب التصميم الواعدة -، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، حيث سيتم قبول المشاركات حتى يوم 30 سبتمبر 2024.

وتتيح “مسابقة مساهمة للتصميم: المحور الحيوي لمجتمع سدرة” الفرصة للمعماريين الناشئين من طلاب السنة الأخيرة أو الخريجين الجدد في مجال العمارة، بالإضافة إلى مكاتب التصميم المحلية الواعدة لتصور رؤية مستقبل الحياة في المملكة، إذ يقوم المشاركون بتصميم العديد من المرافق النموذجية الموجودة في “المحور الحيوي لمجتمع سدرة”، التي تشمل مسجداً ومركز خدمات ومدرسة ابتدائية وحديقة عامة.

وتقدم المسابقة مسارين للمشاركة، لكلّ منهما متطلبات خاصة تُعطي الأولوية لمشاركة الكفاءات المحلية واستخدام المواد المحلية في تنفيذ التصاميم، ويركز المسار الأول على الفرق المؤلفة من المعماريين الناشئين المتوقع تخرجهم أو حديثي التخرج الحاصلين على درجة البكالوريوس في مجال العمارة.

وتشرف مجموعة “روشن” على مسار المسابقة الثاني المخصص لمكاتب التصميم الواعدة التي يجب أن يؤسسها مواطن وأن يكون مقرها في المملكة، ومر على تأسيسها أقل من 10 سنوات ويعمل لديها أقل من 20 موظفاً.

وسيحظى المشاركون طوال مدة المسابقة، بفرص التطوير المهني من خلال سلسلة من الندوات وورش العمل مع شركات محلية ودولية رائدة، وستعمل الفرق على إنجاز تصاميمها على مدى ١٤ أسبوعاً، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في فبراير ٢٠٢٥.

وسيتم تقييم التصاميم بناءً على استخدام المواد المحلية، وتميّز التصميم والجانب الوظيفي للتصميم ومدى التوافق مع البيئة الحضرية ومبادئ الاستدامة، وسيحصل الفريق الفائز في مسار مكاتب التصميم الواعدة الذي تشرف عليه روشن على جائزة قدرها 400 ألف ريال، بينما سيحصل الفريق الذي يحتل المركز الثاني على 300 ألف ريال، والمركز الثالث على 200 ألف ريال.

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