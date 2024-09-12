شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الآداب تعلن شروط القبول للطلاب المستجدين للعام 2024 - 2025 بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن شروط القبول للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2024 -2025، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة ( حديثة - قديمة – الشهادات المعادلة ) فى حين لا تقبل الكلية طلاب الثانوي الأزهري – الدبلومات الفنية والمهنية ( تجاري – صناعي – زراعي – سياحة وفنادق ) سواء مستجدين أو مفصولين لاستنفاد مرات الرسوب.

بالنسبة لشروط الأقسام العلمية لقبول الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2024 – 2025:

-قسم اللغة العربية : حصول الطالب على درجة ( 56 درجة = 70% ) على الأقل من الدرجة النهائية في مادة ( اللغة العربية ) في الثانوية العامة ، وفي حالة زيادة العدد يتم المفاضلة بالمجموع الإعتباري ، حيث أن الأعداد المطلوبة للقسم هى : 250 طالبا لشعبة الانتظام، و250 طالبا لشعبة الانتساب.

-وأما قسم اللغة الإنجليزية : فيجب حصول الطلاب على ( 46 درجة ) في مادة اللغة الإنجليزية ، بحيث تكون الأفضلية للطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري ، والأعداد المطلوبة للقسم : 150 طالبا لشعبة انتظام.

-وقسم اللغة الفرنسية: يشترط القسم قبول الطلاب الحاصين على الثانوية العامة من المدارس الفرنسية دون التقيد بشروط ، طلاب المدارس الحكومية واللغات والتجريبية والحصول على درجة (36) في مادة اللغة الفرنسية ، بالاضافة إلى ضرورة اجتياز الاختبار التحريري والشفوي ، ثم المفاضلة بأعلى مجموع اعتباري.

والأعداد المطلوبة للقسم : 70 طالبا لشعبة انتظام.

فى حين يشترط قسم اللغة الألمانية: الحصول على (37 درجة) في مادة اللغة الألمانية ، ثم المفاضلة في حالة التساوي بأعلى مجموع اعتباري ، ويقبل القسم : 40 طالبا لشعبة انتظام.

-ويشترط قسم اللغة الإيطالية: الحصول على أعلى مجموع اعتباري، واجتياز المقابلة الشخصية ، والأعداد المطلوبة للقسم : 100 طالب لشعبة انتظام.

-وبالنسبة لقسم اللغة الأسبانية: فيشترط أن يكون مجموع اللغات (الأولى والثانية واللغة العربية) يعادل 85%، وعند التساوي يتم الاحتكام لمجموع الثانوية العامة ، ويقبل القسم

: 80 طالبا لشعبة انتظام.

ويشترط قسم اللغة الصينية : قبول خريجي المدارس الصينية دون شرط والمفاضلة بأعلى مجموع اعتباري.

الأعداد المطلوبة: 60 طالبا لشعبة انتظام.

-وقسم اللغات الشرقية لايتطلب شروط: فالقبول دون شروط ، والأعداد المطلوبة له : 400 طالبا لشعبة انتظام.

-وكذلك قسم اللغة العبرية لايتطلب شروط : فالقبول دون شروط ، والأعداد المطلوبة: 350 طالبا لشعبة انتظام.

-وبالنسبة لقسم علم الاجتماع: فالمفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة ، والأعداد المطلوبة: 250 طالبا لشعبة انتظام، و250 طالبا لشعبة انتساب.

-وقسم الفلسفة: لايتطلب شروط فالقبول دون شروط ، والأعداد المطلوبة له : 250 طالبا لشعبة انتظام، و250 طالبا لشعبة انتساب.

-وقسم علم النفس: لايتطلب شروط ، فالقبول دون شروط ، والأعداد المطلوبة: 350 طالبا لشعبة انتظام.

ويشترط قسم الآثار والحضارة: الحصول على أعلى مجموع اعتباري.

الأعداد المطلوبة: 300 طالب لشعبة انتظام.

-قسم علوم المسرح: يشترط اجتياز المقابلة الشخصية والأفضلية للأعلى درجة في المقابلة الشخصية ، والأعداد المطلوبة: 50 طالبا لشعبة انتظام.

-ويشترط قسم الإعلام: الحصول على أعلى مجموع اعتباري.

الأعداد المطلوبة: 250 طالبا لشعبة انتظام.

-قسم التاريخ: لايتطلب شروط ، فالقبول دون شروط ، الأعداد المطلوبة : 250 طالبا لشعبة انتظام، و250 طالبا لشعبة انتساب.

-وبالنسبة لقسم المكتبات والمعلومات: يجب على الطالب الحصول على ( %60أي ما يعادل 30 درجة) في اللغة الانجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية ، الأعداد المطلوبة: 50 طالبا لشعبة انتظام، و 50 طالبا لشعبة انتساب.

-وقسم الجغرافيا ونظام المعلومات الجغرافية: لايتطلب شروط ، فالقبول دون شروط ، والأعداد المطلوبة: 250 طالبا لشعبة انتظام، و250 طالبا لشعبة انتساب.



شروط القبول للطلاب المستجدين

وأما بالنسبة لقبول الطلاب على البرامج الجديدة بالكلية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .

فوفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات فشروط القبول ببرامج الكلية على النحو التالي :-

أولاً : خريجي الثانوية العامة الحديثة والشهادات المعادلة من الحاصلين على مجموع قطاع الآداب:

-برنامج الترجمة الفورية والتحريرية :

فيشترط اجتياز اختبار القبول واجتياز المقابلة الشخصية ، والحصول على (٥٥) درجة في اللغة العربية ، يجوز قبول من تقل درجته في اللغة العربية عن (٥٥) اذا اجتاز اختبار القبول حيث يمكنه الالتحاق بالبرنامج على أن يدرس دورة تقوية في اللغة العربية ، ذلك بالاضافة إلى الحصول على (٣٢.٥٠) درجة في اللغة الإنجليزية وطبقاً لقرارات مجلس الجامعة.

-برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية:

يجب اجتياز اختبار القبول ( قبول طلاب أدبي - علمي ( انتظام + انتساب ) ) والأولوية لطلاب الشعب العلمية عند الاختيار والمفاضلة.

-برنامج اللغة الفرنسية والترجمة:

يقبل البرنامج خريجي المدارس الفرنسية و مدارس لغة أولى فرنسي دون قيد أو شرط وخريجي المدارس الخاصة والرسمية والرسمية لغات ( لغة ثانية فرنسي ) أو اجتياز اختبار القبول مستوى A1 في اللغة الفرنسية من مركز معتمد ، واجتياز اختبار القبول مستوى (A2) على أن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالبرنامج .

-برنامج النقوش والبرديات والمخطوطات الإسلامية:

يشترط اجتياز اختبار القبول واجتياز المقابلة الشخصية.



شروط القبول للطلاب المستجدين

ثانياً :- الطلاب المحولين من أقسام كلية الآداب أو كليات الجامعات الأخرى :-

-برنامج الترجمة الفورية والتحريرية:

يجب اجتياز اختبار القبول على أن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالبرنامج ، واجتياز المقابلة الشخصية.

-برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية.

يشترط اجتياز اختبار القبول على أن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالبرنامج .

-برنامج اللغة الفرنسية والترجمة:

يجب اجتياز اختبار القبول ، والمقابلة الشخصية.

-برنامج النقوش والبرديات والمخطوطات الإسلامية:

يشترط البرنامج اجتياز اختبار القبول على أن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالبرنامج ، واجتياز المقابلة الشخصية.

ثالثاً : الطلاب المحولين من برنامج متميز أخر من خارج الجامعة أو داخلها بنظام الساعات المعتمدة :-

يجب ألا يزيد عدد الساعات التدريبية المعتمدة التي تحتسب من البرنامج السابق عن (٥٠) خمسين ساعة معتمدة في إطار قرارات البرنامج المحول إليه ، وتجري مقاصة للطالب طبقا للقواعد وشروط التحويل.

رابعاً : - خريجي المؤهلات العليا :-

-برنامج الترجمة الفورية والتحريرية.

يشترط قبول خريجي كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية أساسي أو عام أو أقسام اللغة الإنجليزية بالجامعات الخاصة ، على أن يتم عمل مقاصة في حدود (٥) مقررات بحد أقصى ، واجتياز اختبار القبول ، والمقابلة الشخصية.

-برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية:

يجب اجتياز اختبار القبول على أن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالبرنامج .

-برنامج اللغة الفرنسية والترجمة :

يشترط البرنامج اجتياز اختبار القبول ، والمقابلة الشخصية

برنامج النقوش والبرديات والمخطوطات الإسلامية :

اجتياز اختبار القبول على أن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالبرنامج و اجتياز المقابلة الشخصية.



شروط القبول للطلاب المستجدين

خامساً : الطلاب الوافدين :-

تقبل البرامج الطلاب الوافدين على أن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالبرنامج .