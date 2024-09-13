شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توفر أدوات مدرسية مخفضة الأسعار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية رئيس الجمهورية، وزارة الداخلية تواصل فاعليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، والتي مدت فاعلياتها اعتبارا من الاول من شهر سبتمبر ولمده شهر مع التوسع الى ما يقارب الضعف فى عدد المنافذ المشاركة تزامنا مع قرب حلول العام الدراسي الجديد لتوفير المستلزمات المدرسيه والسلع الغذائية باسعار مخفضة.