دراسة تكشف عن خدعة جينية ذكية لحرق دهون أكثر

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تتخيل أن تعديلاً بسيطًا في جين واحد قد يكون مفتاحًا لحرق سعرات حرارية أكثر والحصول على جسم رشيق؟ هذا ما توصل إليه العلماء في أحدث أبحاثهم.

فقد اكتشفوا أن تعديل جين معين يمكن أن يخدع الجسم ويجعله يحرق الدهون بمعدل أسرع.

هذا الاكتشاف يفتح آفاقًا جديدة في مجال مكافحة السمنة وعلاج الأمراض المرتبطة بها.

وكشفت دراسة حديثة أن إزالة جين واحد من الأنسجة الدهنية يمكن أن يخدع الجسم ليحرق المزيد من السعرات الحرارية دون حاجة إلى نظام غذائي منتظم.

ويعتقد العلماء أن بالإمكان استهداف هذا الجين لتقليل تأثيره عند البشر وتوفير علاج للسمنة.

ووفق "نوتنغهام بوست"، يلعب جين PHD2 دوراً رئيسياً في تنظيم الدهون البنية، وهي نوع من الأنسجة التي تحافظ على الدفء في الحرارة المنخفضة.

كما أجريت التجارب أولاً على الفئران، وأظهرت أنه عند إزالة الجين فإن الجسم يحرق سعرات حرارية أكثر بـ 60%، رغم تناول المزيد من الطعام.

كما أجرى الباحثون تحليلاً لعينات دم من 5 آلاف شخص، ووجدوا أن البروتين الذي يتأثر بهذا الجين عند البشر يرتبط بخلايا الدهون البنية في منطقة البطن.

وبإزالة البروتين الذي يسمح للخلايا الدهنية باستشعار الأكسجين، بينت التجارب أن حرق السعرات الحرارية يظهر عند الفئران والخلايا البشرية حتى عندما لا تتعرض لحرارة منخفضة.

وأوضحت الدكتورة زوي ميخائيليدو، الباحثة في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة نوتنجهام ترينت، أن النتائج يمكن أن تمهد الطريق لوسائل جديدة لعلاج السمنة، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض أخرى بسبب السمنة.

وتابعت أن تقليل تأثير الجين "قد يكسر الرابط بين زيادة الوزن ومرض السكري من النوع 2، ما يعني أن نتائجنا قد تكون مهمة للمعرضين لخطر متزايد من هذا المرض".