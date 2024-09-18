قوى الأمن: توقيف مطلوب يُخزّن مواد مخدّرة ويروّجها في الضّاحية

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، في بيان انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتخزين وترويج المواد المخدّرة في منطقة الضاحية الجنوبية".

واوضحت انه "على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الشعبة الى تحديد هويته والمنزل المستخدم من قبله لتخزين المخدّرات في محلة طريق المطار، ويدعى: ح. ح. (مواليد عام 1985، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة، مخدّرات، انتحال صفة أمنية، تهديد وإساءة أمانة، بناءً عليه، أعطيت الاوامر للعمل على مداهمة مكان اقامته وتوقيفه".

وكشفت انه "بتاريخ 11-9-2024 وبعد عملية مراقبة دقيقة للمنزل في محلة طريق المطار، وبعد التأكد من وجوده بداخله، داهمته إحدى دوريات الشعبة وأوقفته، وبتفتيشه والمنزل تم ضبط:

-137 مظروفاً مدوّن عليها "جوكر" بداخلها مادة الهيرويين زنتها بالكامل حوالى ۱۹۰ غ

-مظروف مدوّن عليه "كوليتي" بداخله مادة الهيرويين زنته حوالى ٠،٣ غ

-مظروف بداخله آثار الهيرويين

-انبوب بلاستيك، كمية من المظاريف النايلون، دفتر مدوّن عليه ملاحظات

-هاتف خلوي ومبلغ مالي

-سيارة رباعية الدفع نوع "هوندا crv " لون فضي ودراجة آلية لون كحلي دون لوحات.

ولفتت الى انه "بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتعاطي وتخزين المخدرات في منزله وترويجها في منطقة الضاحية الجنوبية على متن السيارة والدراجة المضبوطتين، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".