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أشرف داري يشارك في تدريبات الأهلي استعدادا لجورماهيا الكيني

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ياسر رشاد - القاهرة - بدأ أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

 

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله إن اشرف داري تخلص من إصابة بجزع في كاحل القدم تعرض لها مع منتخب المغرب.

 

وأوضح طبيب الفريق أن داري انتظم تدريجيا في التدريبات الجماعية اليوم، على أن يشارك جماعيا بشكل طبيعي بدءًا من الغد، وذلك بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي خاضه مؤخرًا.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني مساء السبت المقبل، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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