الاحتلال ينسحب من مخيم الفوار بالخليل

ياسر رشاد - القاهرة - انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من مخيم الفوار جنوب الخليل، عقب اقتحام استمر منذ فجر اليوم، تخلله تنفيذ عمليات اعتقال وتنكيل واسعتين بحق المواطنين.

وذكر مراسلنا، أن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم الفوار عقب اقتحام استمر لأكثر من 13 ساعة، فرضت خلالها منعا شاملا للتجول في كافة أرجاء المخيم، واعتلى القناصة أسطح بعض البنيات، وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة بين الحين والآخر.

قام جنود الاحتلال بسرقة أموال ومواد غذائية

وداهمت قوات الاحتلال أكثر من 70 منزلا ومحلا تجاريا داخل المخيم، ونكلت بالمواطنين، وقامت بتفتيشها وإتلاف محتوياتها بشكل كامل وبطريقة متعمدة، كما قام جنود الاحتلال بسرقة أموال ومواد غذائية من منازل ومتاجر المواطنين.

وأضافت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 30 شابا، واحتجزتهم في منزل المواطن محمود الخطيب بعد أن أجبرت العائلة على مغادرته، وحولته الى مركز للاعتقال والتحقيق الميداني، قبل ان تفرج عن عدد منهم وتنقل الآخرين باتجاه البرج العسكري على مدخل المخيم.

وعرف من المعتقلين يوسف النجار، وصالح نصار، وباجس الجنازر، ومحمد أبو فضة، وشاكر أبو فضة، ومحمد وصلاح ونصر عزيز المغالسة، وطلب غطاشة، ومحمود غطاشة، وسلامة الدعاجنة، وبراء وأيهم ومحمد بدوي، ويوسف أبو هشهش، وزهير أحمد الطيطي، ومحمد وجيه القواسمة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مطبعة للمواطن يزن الذيبة، واستولت على كافة معداتها، كما استولت على عدد من المركبات وحطمت زجاج عدد آخر.