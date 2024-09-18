شخصية عابد عناني في "ضل حيطة ".. رمضان 2025

ياسر رشاد - القاهرة - انضم الفنان عابد عناني لأسرة مسلسل ضل حيطة ، بطولة النجمة ياسمين صبري، والذي مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

يجسد عابد عناني في مسلسل ضل حيطة دور شقيق ياسمين صبري خلال الأحداث، ومقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة .

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.



آخر أعمال عابد عناني

كانت آخر مشاركات عابد عناني، مسلسل صلة رحم، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024 .

تدور أحداث مسلسل "صلة رحم" حول صراعات عائلية حيث تقدم يسرا شخصية هايدي، وهي شخصية مركبة لديها مزيج معقد من العواطف المتناقضة.

مسلسل صلة رحم الفنان إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، عابد عناني، دنيا ماهر، وآخرين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

كانت ياسمين صبري، شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2024 من خلال مسلسل رحيل، وشاركها بطولته الفنان أحمد صلاح حسني.

أبطال مسلسل رحيل

مسلسل "رحيل" من بطولة ياسمين صبري، وأحمد صلاح حسني، ومحمد كيلاني، وأحمد بدير، وأحمد صيام والعديد من النجوم، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وباسم حسين وإخراج محمد عبدالسلام.

قصة مسلسل رحيل

المسلسل يدور في إطار من الإثارة والدراما حول "رحيل" التي انقلبت حياتها رأسًا على عقب وتخرج من السجن موصومة بجريمة القتل، لتواجه غضب الانتقام وشبح الموت علي يد أبناء القتيل، وماذا سوف تختار: العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، وأي ثمن ستدفع لاختياراتها.

فيلم أبو نسب

كما عُرض لها آخيرًا فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

تدور أحداث أبو نسب في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويعد فيلم أبو نسب، هو التعاون الثالث الذي يجمع محمد إمام وياسمين صبرى، إذ قدما سويًا فيلمين وهما: "جحيم فى الهند" عام 2016 وشاركهما في العمل كل من: حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، الثاني فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام.