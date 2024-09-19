قوى الأمن: عدد شكاوى العنف الأسري المبلّغ عنها على الخط الساخن لشهر اب بلغ 83

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، أنّ "عدد الشّكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على الخطّ السّاخن 1745 لدى المديريّة العامّة لشهر اب 2024، بلغ 83 شكوى".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذا التّقرير الشّهري شمل عدد الاتصالات المتعلّقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنّفسي والاقتصادي الّتي تتلقّاها القوى الأمنيّة عبر الخطّ السّاخن 1745، والّتي يتمّ التبليغ عنها من قبل الضحيّة أو أفراد الأسرة أو كلّ من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هويّة الجاني أو الجانية بالنّسبة إلى الضحيّة".