شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: تقوية العلاقات مع مصر يصب فى مصلحة الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه شارك نظيره المصرى بدر عبد العاطى فى إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي، وذلك فى إطار تقوية وتوسيع الشراكة بين البلدين.

وأضاف بلينكن، في منشور على حسابه بموقع "X"، أن مصلحة أمريكا تتطلب العمل بين البلدين على توسيع الروابط بين الشعبين، والعلاقات التجارية والأمن الإقليمي وحقوق الإنسان.