شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الكليات 2024.. نتيجة تنسيق الجامعات للشعبة العلمية بالدرجات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق عن الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات والحدود الدنيا للقبول بالكليات، وجاءتالحدود الدنيا للشعب العلمية
طب المنصورة 390 درجة.
هندسة بترول و تعدين السويس 390 درجة.
طب دمياط 389
طب الزقازيق 389
طب الإسكندرية 388
طب سوهاج 388
طب فاقوس 388
طب القاهرة 387
طب طنطا 387
طب كفر الشيخ 386.5
طب بنها 385.5
طب بور سعيد 385.5
طب عين شمس 385
طب أسنان المنصورة 385
طب المنوفية بشبين الكوم 385
طب قناة السويس بالإسماعيلية 384.5
طب حلوان 384.5
طب أسيوط 384
طب الفيوم 383.5
طب السويس 383.5
طب المنيا 383
طب بني سويف 383
طب جنوب الوادي 383
طب أسنان جنوب الوادي 383
طب الاقصر 382.5
طب العريش 382.5
طب أسوان 382
طب الوادي الجديد 382
طب أسنان طنطا 381.5
طب أسنان كفر الشيخ 381.5
طب أسنان أسيوط 381.5
طب أسنان الزقازيق 381.5
طب أسنان المنيا 381.5
طب أسنان المنوفية 381
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 381
طب أسنان عين شمس 381
طب أسنان الإسكندرية 381
طب أسنان القاهرة 381
طب أسنان السويس 380.5
طب أسنان الفيوم 380.5
طب أسنان بني سويف 380.5
صيدلة سوهاج 380
علاج طبيعي كفر الشيخ 379.5
علاج طبيعي بورسعيد 379
علاج طبيعي بنها 379
علاج طبيعي جنوب الوادي 379
صيدلة المنصورة 378.5
صيدلة جنوب الوادي 378.5
علاج طبيعي قناة السويس 378.5
علاج طبيعي القاهرة 378.5
علاج طبيعي بني سويف 378
صيدلة أسيوط 378
علاج طبيعي السويس 378
صيدلة طنطا 377.5
صيدلة الزقازيق 377.5
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 377.5
صيدلة المنيا 377.5
صيدلة بني سويف 377
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 377
صيدلة الإسكندرية 377
صيدلة بور سعيد 377
صيدلة القاهرة 377
صيدلة دمنهور 377
صيدلة المنوفية 377
صيدلة عين شمس 376.5
صيدلة الفيوم 376.5
هندسة القاهرة 376.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 376.5
صيدلة مدينة السادات 376
صيدلة حلوان 376
صيدلة ج الوادي الجديد 376
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 375
هندسة المنصورة 374
هندسة عين شمس 373.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم 373.5
هندسة سوهاج 373
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 372.5
هندسة الزقازيق 372
طب بيطري سوهاج 372
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 372
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 371.5
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 371.5
طب بيطري المنصورة 371.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 371
هندسة دمياط 371
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 370.5
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 370
هندسة طنطا 370
هندسة بور سعيد 369.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 369.5
طب بيطري جنوب الوادي 369
هندسة بنها بشبرا 369
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 369
هندسة الإسكندرية 369
طب بيطري الزقازيق 368.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 368.5
طب بيطري كفر الشيخ 368.5
هندسة بنها 368
هندسة كفر الشيخ 368
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 368
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 368
كلية الهندسة جامعة دمنهور 367.5
هندسة حلوان 367.5
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 367.5
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 367.5
طب بيطري أسيوط 367.5
هندسة السويس 367
هندسة المنوفية بشبين الكوم 367
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 367
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 367
هندسة حلوان بالمطرية 366.5
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 366.5
هندسة جنوب الوادي 366.5
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 366
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 366
هندسة الفيوم 365.5
طب بيطري عين شمس 365.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 365.5
طب بيطري المنيا 365
طب بيطري المنوفية 365
هندسة بني سويف 364.5
حاسبات ومعلومات السويس علوم 364.5
حاسبات و معلومات العريش علوم 364.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 364
هندسة أسوان 364
هندسة المنيا 364
هندسة أسيوط 364
طب بيطري دمنهور 364
طب بيطري الإسكندرية 364
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 363.5
هندسة الطاقة أسوان 363.5
طب بيطري بنها 363.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 363.5
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 363
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 363
طب بيطري القاهرة 363
طب بيطري أسوان 362.5
تمريض المنصورة 361.5
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 361.5
طب بيطري العريش 361
طب بيطري مدينة السادات 360.5
تخطيط عمراني القاهرة 360
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 360
طب بيطري بني سويف 359.5
طب بيطري الوادي الجديد 359.5
طب بيطري مطروح 359
تمريض دمياط 359
تمريض بور سعيد 358.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 358.5
علوم سوهاج 358
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 358
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 358
تمريض طنطا 357.5
حقوق سوهاج 357.5
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 357.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 357.5
ألسن كفر الشيخ 357
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 357
معهد فني صحى اسماعيليه 356
معهد فني صحى اسيوط 355.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 355.1
تمريض سوهاج 355
تمريض الزقازيق 355
حقوق انتساب موجه سوهاج 355
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 354.5
معهد فني صحى سوهاج 354.5
تمريض كفر الشيخ 354
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 354
فنى صحي جنوب الوادي 354
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 353.5
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 353
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 352.5
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 352.5
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 352
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 351.5
تمريض بنها 351.5
تمريض القاهرة 351
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 351
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 350.5
تمريض المنوفية بشبين الكوم 350.5
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 350.5
تمريض عين شمس 350
علوم البترول والتعدين مطروح 350
تمريض الإسكندرية 349.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 349.5
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 349.5
تمريض حلوان 349
تمريض دمنهور 349
تمريض أسيوط 348.5
معهد فني صحى بور سعيد 348.5
ألسن عين شمس 348
تمريض جنوب الوادي 348
تمريض مطروح 348
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 348
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 348
تمريض أسوان 347.5
تمريض الفيوم 347
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 347
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 346.5
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 346.5
علوم جنوب الوادي 345.5
حاسبات و معلومات العريش رياضة 345.5
تمريض المنيا 345.5
تمريض بني سويف 345.5
معهد فني صحى الزقازيق 345.5
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 345.5
معهد فني صحى المنصوره 345
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 345
ألسن الفيوم 344.5
علوم دمنهور 344.5
علوم الزقازيق 344
ألسن سوهاج 343.5
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 343.5
معهد فني صحى اسوان 343.5
معهد فني صحى طنطا 343.5
معهد فني صحى بنى سويف 343
علوم كفر الشيخ 343
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 343
معهد فني صحى بنها 343
سياسة واقتصاد السويس 343
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 342.5
علوم أسيوط 342.5
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 342.5
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 342
معهد فني صحى الاسكندريه 342
ألسن بني سويف 342
علوم المنصورة 342
معهد فني صحى الوادي الجديد 341
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 340.5
معهد فني صحى امبابة 340.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 340
ألسن الأقصر 340
علوم الإسكندرية 340
ألسن المنيا 339.5
ألسن أسوان 339.5
سياسة واقتصاد بني سويف 339.5
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 339
حقوق جنوب الوادي 339
ألسن كفر الشيخ رياضة 339
علوم القاهرة 338.5
علوم طنطا 338
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 337.5
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 337.5
علوم بنها 337.5
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 337
فنون جميلة (عمارة) حلوان 337
علوم بور سعيد 336.5
إعلام القاهرة 336.5
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 336.5
علوم المنيا 335.5
علوم دمياط 335.5
علوم عين شمس 335
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 334.5
علوم المنوفية بشبين الكوم 334.5
ألسن عين شمس رياضة 334
علوم السويس 333.5
إعلام عين شمس 333.5
الاعاقة والتأهيل بني سويف 333.5
فنى تمريض كفر الشيخ 333
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 333
علوم الاقصر 332.5
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 332.5
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 332.5
علوم أسوان 332.5
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 332
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 332
علوم العريش 332
علوم بني سويف 332
إعلام المنوفية 332
علوم الفيوم 331.5
حقوق بور سعيد 331.5
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 331.5
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 331
علوم حلوان 331
علوم الوادي الجديد 331
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 330.5
علوم بنات عين شمس 330.5
سياسة واقتصاد السويس رياضة 330
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 330
إعلام بني سويف 329.5
إعلام جنوب الوادي 329.5
ألسن الفيوم رياضة 329.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 329.5
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329
فنى تمريض المنصورة 329
فنى تمريض طنطا 328.5
فنون تطبيقية طنطا 328
آثار الزقازيق بصان الحجر 327.5
إعلام القاهرة رياضة 327.5
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 327.5
معهد فني صحى رياضه طنطا 327
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 327
فنى تمريض سوهاج 326.5
علوم الارض بني سويف 326.5
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 326.5
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 326
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 326
فنى تمريض الزقازيق 326
معهد فني صحى رياضه المنصورة 326
فنون تطبيقية بنها 325.5
ألسن بني سويف رياضة 325.5
إعلام عين شمس رياضة 325.5
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 325
ألسن أسوان رياضة 325
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 324
معهد فني صحى رياضه الزقازيق 324
فنون تطبيقية حلوان 323.5
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 323.5
حقوق المنيا 323.5
فنى تمريض الإسكندرية 322.5
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 322.5
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 322
فنى تمريض أسيوط 321.5
فنى تمريض بنها 321.5
فنون جميلة (عمارة) المنيا 321
آثار دمياط 321
فنى تمريض جنوب الوادي 321
إعلام المنوفية رياضة 320
ألسن الأقصر رياضة 320
علوم الإسكندرية رياضة 319.5
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 319
تجارة المنصورة 318.5
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 318.5
فنى تمريض أورام القاهرة 318
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 318
تجارة الزقازيق 317.5
فنى تمريض القاهرة 317.5
فنى تمريض أسوان 317.5
تجارة سوهاج 317.5
فنون تطبيقية دمياط 317
معهد فني صحى رياضه بنها 317
فنى تمريض المنيا 317
تجارة كفر الشيخ 317
ألسن المنيا رياضة 316.5
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 316.5
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 316.5
علوم القاهرة رياضة 316.5
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 316
آثار القاهرة 315.5
تربية الزقازيق 315.5
المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 315
حقوق كفرالشيخ 315
فني تمريض السويس 314.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 314.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 314.5
ألسن سوهاج رياضة 314.5
فنى تمريض الفيوم 314
فنى تمريض عين شمس 314
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 314
إعلام بني سويف رياضة 314
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 313.5
فنى تمريض بني سويف 313.5
علوم دمنهور رياضة 313.5
فنى تمريض حلوان 313
علوم الارض بني سويف رياضة 312.5
آثار عين شمس 312.5
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة علوم 312
فنون تطبيقية بني سويف 312
فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 312
حقوق أسوان 311.5
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 311
تجارة جنوب الوادي 311
علوم عين شمس رياضة 311
آثار أسوان 311
تجارة انتساب موجه المنصورة 311
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 310.5
إعلام جنوب الوادي رياضة 310
تربية المنصورة 310
تجارة دمياط 309
فنى صحي جنوب الوادي رياضة 309
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 308.5
تجارة الإسكندرية 308.5
معهد فني صحى رياضه بور سعيد 308
زراعة المنصورة 308
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 308
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 308
تجارة و إدارة أعمال حلوان 307.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق 307.5
آثار الفيوم 307
تجارة أسيوط 307
تجارة طنطا 306.5
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 306.5
تجارة القاهرة 306.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 306.5
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 306
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 306
حقوق دمياط 306
زراعة القاهرة 306
دار العلوم القاهرة 305.5
علوم الزقازيق رياضة 305.5
زراعة دمنهور 305.5
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 305.5
تجارة بنها 305
تجارة دمنهور 305
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 305
تجارة بني سويف 304.5
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية – شربين 304
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 304
تجارة عين شمس 304
تجارة بور سعيد 304
تربية بور سعيد 303.5
آثار الأقصر 303.5
علوم بنها رياضة 303.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 303.5
تجارة انتساب موجه دمياط 303
تجارة أسوان 303
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 303
علوم طنطا رياضة 302.5
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 302.5
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 302.5
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 302.5
علوم كفر الشيخ رياضة 302
تجارة انتساب موجه القاهرة 302
زراعة دمياط 302
تجارة السويس 302
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 302
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 302
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 301.5
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 301.5
تجارة انتساب موجه دمنهور 301.5
تجارة انتساب موجه طنطا 301.5
تربية بنها 301.5
تجارة العريش 301.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 301.5
تربية طنطا 301
تجارة مدينة السادات 300.5
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 300.5
زراعة عين شمس 300.5
علوم المنصورة رياضة 300.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 300.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 300.5
تجارة انتساب موجه بور سعيد 300
تجارة انتساب موجه بنها 300
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 300
زراعة الإسكندرية 300
علوم حلوان رياضة 299.5
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 299.5
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 299.5
زراعة و موارد طبيعية أسوان 299.5
آثار و لغات مطروح 299.5
المعهد الفنى للتمريض بالجونة 299
تجارة انتساب موجه أسوان 299
تجارة انتساب موجه أسيوط 299
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 299
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 299
تجارة انتساب موجه سوهاج 298.5
تجارة انتساب موجه بني سويف 298.5
تجارة انتساب موجه السويس 298.5
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 298.5
فنون جميلة (فنون) حلوان 298.5
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 298.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 298.5
آثار جنوب الوادي 298
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 298
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 298
تربية كفر الشيخ 298
تجارة انتساب موجه العريش 298
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 298
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 297.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 297.5
علوم دمياط رياضة 297.5
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297
تربية الإسكندرية 297
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 297
علوم السويس رياضة 296.5
فنون جميلة (فنون) المنصورة 296
زراعة الإسكندرية رياضة 296
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 296
علوم بور سعيد رياضة 295.5
تربية دمنهور 295.5
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 295
زراعة طنطا 294.5
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 294.5
علوم الفيوم رياضة 294.5
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 294.5
معهد فني صحى رياضه بنى سويف 294.5
معهد فني صحى رياضه امبابة 294
زراعة الزقازيق 294
تربية عين شمس 293.5
زراعة الإسكندرية بسابا باشا 293.5
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 293.5
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 293
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 293
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 293
علوم بني سويف رياضة 292.5
علوم أسوان رياضة 292.5
آثار سوهاج 292.5
تربية مطروح 292.5
تربية السويس 292.5
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 292.5
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 292
تربية مدينة السادات 292
تربية دمياط 292
حقوق انتساب موجه أسوان 292
آداب القاهرة 292
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 291.5
زراعة كفر الشيخ 291.5
تربية المنيا 291
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 291
فنون جميلة (فنون) المنيا 290.5
المعهد العالى للهندسة ببلبيس 290.5
زراعة القاهرة رياضة 290
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 290
حقوق الزقازيق 289.5
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 289.5
زراعة المنوفية بشبين الكوم 289.5
المعهد الكندى العالى للحاسب الالى بالتجمع الخامس 289.5
زراعة بنها بمشتهر 289
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 289
معهد فني صحى رياضه اسوان 289
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 288.5
حقوق الفيوم 288
فنون جميلة (فنون) أسيوط 288
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 288
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 287.5
حقوق أسيوط 287.5
زراعة جنوب الوادي 287.5
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 287.5
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 287.5
زراعة الفيوم 287
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 287
القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم 286.5
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 286.5
فنون جميلة (فنون) الأقصر 286.5
زراعة سوهاج 286.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 286
زراعة عين شمس رياضة 286
علوم أسيوط رياضة 286
العلوم الزراعية البيئية العريش 286
زراعة بني سويف 285.5
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 285.5
تكنولوجى تمريض بنى سويف ( شعبه الطوارى -تمريض الاطفال وحديثى الوالاده) 285.5
آداب انتساب موجه القاهرة 285.5
تربية الاقصر 285.5
آداب العريش 285
تربية الفيوم 285
تربية أسوان 284.5
زراعة مطروح بفوكه 284.5
دار العلوم الفيوم 284
تربية جنوب الوادي بالغردقة 284
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 283.5
تربية بنات عين شمس 283.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 283.5
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 283.5
زراعة المنيا 283.5
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 283
تربية حلوان 283
زراعة الوادي الجديد 283
تربية أسيوط 283
زراعة أسيوط 283
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 282.5
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 282.5
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 282.5
حقوق المنصورة 282
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 282
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 281.5
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 281.5
تربية العريش 281.5
حقوق انتساب موجه أسيوط 281.5
تربية بني سويف 281
علوم المنيا رياضة 281
حقوق القاهرة 280.5
تربية الوادي الجديد 280.5
آداب عين شمس 280.5
حقوق بني سويف 280.5
حقوق انتساب موجه الزقازيق 279.5
الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 279.5
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 279.5
تربية جنوب الوادي 279.5
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 279.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 279
تربية سوهاج 279
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 279
حقوق انتساب موجه بني سويف 279
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 278.5
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 278.5
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 278.5
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 278.5
علوم بنات عين شمس رياضة 278
آداب بنها 278
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 277.5
حقوق الإسكندرية 277.5
آداب حلوان 277.5
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 277
آداب الإسكندرية 277
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 277
حقوق انتساب موجه القاهرة 277
دار العلوم المنيا 277
آداب انتساب موجه عين شمس 277
حقوق انتساب موجه المنصورة 276.5
علوم العريش رياضة 276.5
دار العلوم انتساب موجه المنيا 276.5
دار العلوم أسوان 275.5
تربية عين شمس رياضة 275.5
آداب انتساب موجه حلوان 275.5
حقوق عين شمس 275
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 275
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 275
آداب المنصورة 275
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 275
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 275
المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج 275
المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله 275
آداب انتساب موجه الإسكندرية 274.5
دار العلوم انتساب موجه أسوان 274.5
حقوق طنطا 274
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 274
آداب انتساب موجه بنها 274
علوم الوادي الجديد رياضة 274
معهد فني صحى رياضه اسيوط 273.5
حقوق حلوان 273
علوم سوهاج رياضة 273
تربية الإسكندرية رياضة 273
آداب بنات عين شمس 273
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 273
علوم التغذية حلوان 273
آداب المنوفية بشبين الكوم 273
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 272.5
حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5
ثروة سمكية السويس 272.5
آداب الفيوم 272.5
حقوق انتساب موجه حلوان 272
المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا 272
حقوق بنها 272
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 271.5
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 271
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 271
حقوق المنوفية بشبين الكوم 271
المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية 271
حقوق انتساب موجه بنها 270.5
آداب الزقازيق 270.5
حقوق انتساب موجه طنطا 270.5
آداب و علوم إنسانية السويس 270.5
آداب طنطا 270.5
حقوق مدينة السادات 270
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 270
زراعة كفر الشيخ رياضة 270
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 270
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 270
آداب انتساب موجه المنصورة 269.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 269.5
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 269.5
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 269.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 269.5
آداب انتساب موجه الفيوم 269.5
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 269.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 269
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 269
آداب أسوان 269
آداب كفر الشيخ 269
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 269
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 269
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 269
تربية (طفولة) كفر الشيخ 269
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 268.5
آداب بور سعيد 268.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 268.5
آداب دمنهور 268.5
تربية حلوان رياضة 268
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 268
آداب انتساب موجه الزقازيق 268
آداب بني سويف 268
الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 267.5
آداب انتساب موجه طنطا 267.5
علوم الاقصر رياضة 267.5
آداب دمياط 267.5
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 267.5
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 267
آداب انتساب موجه دمنهور 267
آداب انتساب موجه العريش 266.5
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 266.5
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 266.5
تربية الزقازيق رياضة 266.5
آداب جنوب الوادي 266.5
آداب الوادي الجديد 266
آداب انتساب موجه دمياط 266
آداب انتساب موجه أسوان 266
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 266
آداب انتساب موجه بني سويف 266
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 266
آداب انتساب موجه بور سعيد 266
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 266
تربية طفولة مبكرة المنوفية 265.5
زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 265.5
آداب المنيا 265.5
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 265.5
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 265.5
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 265
علوم جنوب الوادي رياضة 265
آداب سوهاج 265
تربية طفولة مبكرة المنصورة 265
معهد فني صحى رياضه سوهاج 265
آداب أسيوط 265
آداب انتساب موجه أسيوط 265
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 265
آداب انتساب موجه سوهاج 265
آداب انتساب موجه المنيا 265
المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج 265
زراعة أسيوط/ رياضة 265
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 265
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب 265
زراعة دمياط رياضة 265
زراعة الزقازيق رياضة 265
زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 265
زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 265
زراعة الفيوم رياضة 265
زراعة بنها رياضة بمشتهر 265
زراعة المنصورة رياضة 265
تربية طفولة مبكرة دمنهور 264.5
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 264
تربية (طفولة) عين شمس 264
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات 264
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 263.5
معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد 263.5
تربية (طفولة) طنطا 263.5
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 263.5
تربية (طفولة) الإسكندرية 263
تربية نوعية القاهرة 263
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 263
المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر 262.5
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 262.5
تربية (طفولة) السويس 262.5
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 262.5
تربية طنطا رياضة 262
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 261.5
تربية نوعية عين شمس 261.5
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 261.5
المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا 261
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 260.5
تربية طفولة مبكرة أسيوط 260
تربية دمنهور رياضة 260
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 260
تربية (طفولة) دمنهور 260
تربية طفولة مبكرة القاهرة 260
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 259.5
أقتصاد منزلى بنات عين شمس 259.5
تربية بنات عين شمس رياضة 259.5
تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 259.5
تربية نوعية الإسكندرية 259
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 259
تربية نوعية المنصورة 259
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 259
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 258.5
تربية بنها رياضة 258.5
تربية الفيوم رياضة 258
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 258
تربية طفولة مبكرة الفيوم 258
تربية نوعية المنيا 257.5
تربية (طفولة) العريش 257.5
تربية (طفولة) الوادي الجديد 257
تربية نوعية طنطا 257
تربية طفولة مبكرة مطروح 257
تربية نوعية كفر الشيخ 256.5
تربية نوعية بنها 256.5
تربية طفولة مبكرة المنيا 256.5
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات 256.5
تربية طفولة مبكرة بني سويف 256
تربية (طفولة) أسوان 256
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 256
تربية (طفولة) جنوب الوادي 255.5
تربية نوعية الزقازيق 255.5
تربية نوعية الفيوم 255
تربية (طفولة) سوهاج 255
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 255
تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 255
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 255
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 255
تربية كفر الشيخ رياضة 254.5
تربية نوعية أسيوط 254.5
أقتصاد منزلى العريش 254
خدمة اجتماعية حلوان 253.5
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 253.5
تربية نوعية المنوفية بأشمون 253.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 253
أقتصاد منزلى حلوان 253
تربية المنصورة رياضة 253
تربية مدينة السادات رياضة 252.5
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب 252.5
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 252.5
تربية نوعية بور سعيد 252
تربية نوعية أسوان 252
تربية بور سعيد رياضة 251.5
تربية نوعية جنوب الوادي 251.5
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 251.5
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 251.5
تربية نوعية مطروح 251.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 251.5
العالي للغات 6 اكتوبر 251
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 251
تربية نوعية دمياط 251
تربية السويس رياضة 251
تربية دمياط رياضة 250.5
تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 250.5
تربية نوعية سوهاج 250.5
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 250
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات 250
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 249.5
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 249.5
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 249.5
تربية مطروح رياضه 249.5
خدمة اجتماعية الفيوم 249
تربية أسوان رياضة 248.5
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 248.5
السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 248.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 248.5
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 248
المعهد التكنولوجي العالى بهليوبوليس الجديدة 248
خدمة اجتماعية أسوان 248
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 248
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 247.5
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 247.5
خدمة اجتماعية أسيوط 247.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 247
القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول 247
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 246.5
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 246.5
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 246.5
سياحة وفنادق مطروح 246
سياحه وفنادق الاقصر 246
سياحة وفنادق المنيا 246
سياحة وفنادق مدينة السادات 246
سياحة وفنادق المنصورة 246
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246
سياحة وفنادق الفيوم 246
سياحة وفنادق الإسكندرية 246
سياحة وفنادق بني سويف 246
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 245.5
سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة 245.5
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 245
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 245
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 245
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 245
العالي للغات بمصر جديده 244.5
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 244.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 244.5
تربية بني سويف رياضة 244
الفني لترميم الآثار بالاقصر 243.5
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 243.5
تربية المنيا رياضة 243
الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 243
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 242.5
العالي ترميم الآثار بأبي قير 242.5
معهد المنيا العالى للغات 242.5
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 242.5
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 242.5
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 242.5
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 242.5
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 242
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 242
تربية أسيوط رياضة 242
تربية العريش رياضة 241.5
سيناء العالى للدراسات النوعيه بالعريش 241.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 241.5
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 241
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 241
تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة 241
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 241
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 241
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 241
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 240.5
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 240.5
المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 240
المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 239.5
تربية الاقصر رياضه 239.5
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار 239.5
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 239.5
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 239
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 239
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 238.5
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 238.5
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 238.5
تربية الوادي الجديد رياضة 238.5
الفني التجارى باسوان 238.5
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 238.5
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 237.5
معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 237.5
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر رياضة 237
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 236.5
تربية جنوب الوادي رياضة 236.5
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 236
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 235.5
المعهد العالى للغات بأسوان 235.5
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي 235.5
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 235.5
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 235.5
المعهد العالي للغات بالمنصورة 235
تربية فنية المنيا 234.5
ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 234.5
تربية رياضية بنات المنصورة 234
تربية رياضية بنات بنها 234
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 233.5
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 233.5
معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 233
العالي خدمه اجتماعيه بنها 232.5
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 232.5
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 232.5
الفني للفنادق الاسكندريه 232
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 232
المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا 232
تربية سوهاج رياضة 231.5
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 231
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 231
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 231
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 231
تربية رياضية بنين بنها 231
الفراعنة العالي إدارة أعمال 230.5
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 230.5
تربية رياضية بنات طنطا 230.5
الفني التجارى بالروضه 230
تربية رياضية بنات كفر الشيخ 230
تربية رياضية بنات دمياط 230
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 229
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة 229
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ 228.5
العالي حاسبات و نظم تجمع أول 228.5
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 227.5
(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 227.5
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 227
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 227
تربية رياضية بنات الإسكندرية 227
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 226.5
تربية رياضية بنات مدينة السادات 226.5
تربية رياضية بنين دمياط 226
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 226
تربية رياضية بنين الفيوم 225.5
الفني التجارى باسيوط 225
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 225
تربية رياضية بنات المنيا 224
معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 223.5
العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 223.5
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 223
ك.ت. فني صناعى سوهاج 223
تربية رياضية بنات الفيوم 223
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 223
تربية رياضية بنات الزقازيق 223
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 222.5
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 222.5
تربية فنية حلوان بالزمالك 222.5
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 222.5
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 222
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 222
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 222
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 221.5
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 221.5
تربية رياضية بنات السويس 221
معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 221
المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم 220.5
المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة 220.5
المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف 220.5
الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 219.5
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 219.5
تربية رياضية بنات بني سويف 219.5
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 219.5
تربية رياضية بنات أسوان 219.5
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 219.5
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 219
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 219
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 219
معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 218.5
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 218.5
تربية رياضية بنات أسيوط 218
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 218
تربية رياضية بنات بور سعيد 217.5
المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير 217.5
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 217.5
تربية رياضية بنات العريش 217.5
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 217.5
تربية رياضية بنات الوادي الجديد 217
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 217
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 216.5
تربية رياضية بنات جنوب الوادي 216.5
الفني التجارى بالمطريه 216
تربية رياضية بنات سوهاج 216
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات 216
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 215.5
الفني التجارى بدمنهور 215
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 215
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 215
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 214.5
تربية رياضية بنين حلوان 214.5
ع.دولى اعلام مدينةالشروق 214.5
نظم معلومات ادارية قطاميه 214
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 213.5
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 213.5
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 213.5
ك.ت. فني صناعى قنا 213.5
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 213
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 213
تربية رياضية بنين الإسكندرية 213
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 212
ك.ت. فني صناعى اسوان 211.5
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 211.5
الفني التجارى بشبرا 211.5
الفني التجارى بالزقازيق 211
الفني التجارى بقنا 211
ك.ت. فني صناعى قويسنا 211
ك.ت. فني صناعى الصحافه 211
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 211
ك.ت. فني صناعى المطريه 210.5
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 210.5
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 210.5
الفني التجارى بالاسكندريه 210.5
معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE 210.5
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 210
ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 210
الفني التجارى بالعريش 209.5
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 209
الفني التجارى بالمنصوره 209
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 209
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 208.5
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 208
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 208
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 208
الفني للفنادق قنا 208
ك.ت. فني صناعى شبرا 207.5
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 207.5
المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة 207
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 206
ك.ت. فني صناعى اسكندرية 205.5
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 205.5
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 205.5
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم 205
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة 205
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية 205
ش.مطاعم فني سياحة قنا 205
المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات) 205
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 205
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 205
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 205
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 205
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 205
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 205
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 205
المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 205
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 205
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 205
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 205
المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 205
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 205
تربية رياضية بنين سوهاج 205
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 205
تربية رياضية بنين بني سويف 205
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 205
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 205
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 205
معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 205
العالي خدمه إجتماعيه اسوان 205
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 205
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 205
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 205
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 205
تربية رياضية بنين المنيا 205
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205
تربية رياضية بنين الزقازيق 205
معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 205
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 205
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 205
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 205
ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 205
ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 205
الفني للفنادق المطريه 205
الفني للفنادق بور سعيد 205
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 205
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 205
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 205
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 205
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205
تربية رياضية بنين مدينة السادات 205
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 205
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 205
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 205
الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 205
الفني التجارى بالمحله الكبرى 205
الفني التجارى بسوهاج 205
العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 205
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 205
الفني التجارى بدمياط 205
الفني التجارى ببور سعيد 205
الفني التجارى بطنطا 205
الفني التجارى بقويسنا 205
الفني التجارى ببنها 205
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 205
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 205
دراسات نوعيه العريش 205
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 205
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 205
ك.ت. فني صناعى بنها 205
العالي سياحة وفنادق الغردقة 205
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 205
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 205
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 205
تربية رياضية بنين بور سعيد 205
ش.مطاعم فني سياحة مطريه 205
تربية رياضية بنين أسيوط 205
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 205
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 205
تربية رياضية بنين مطروح 205
تربية رياضية بنين أسوان 205
تربية رياضية بنين طنطا 205
ك.ت. فني صناعى الزقازيق 205
ك.ت. فني صناعى بور سعيد 205
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 205
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 205
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 205
تربية رياضية بنين جنوب الوادي 205
تربية رياضية بنين كفر الشيخ 205
تربية موسيقية حلوان 205
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 205
تربية رياضية بنين المنصورة 205
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 205
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