دراسة بحثية بشأن مخاطر التنمر بين أطفال المدارس أمام الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بزيادة التوعية بمخاطر التنمر ضد الأطفال، لاسيما مع بداية العام الدراسي الجديد على أن يتم استقطاع خمس دقائق من طابور الصباح يوميًا أو يوم في الأسبوع للحديث عن هذا الخطر.

وأوضحت البرلمانية، أنها ستتقدم بدراسة بحثية أعدتها مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس الشيوخ لمناقشتها في الجلسات العامة، مع دعوة كلا من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والرياضة وممثل عن الأزهر الشريف وممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة لعرض رؤيتهم تجاه هذا الأمر.

وقالت فى تصريحات صحفية لها اليوم، إن أزمة التنمر بين الأطفال في السن الصغير باتت منتشرة للغاية سواء داخل الاندية أو في المدارس، وانتقلت عدواها بين أطفال الأسرة الواحدة والعائلة.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلي أن التنمر واحد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى العنف والعدوانية بين الأطفال،الأمر الذي يحتاج إلى التوعية بشكل كافي سواء من خلال حصص التربية الرياضية والدينية بالمدارس الابتدائية، وكذلك استضافة الأطباء المتخصصين داخل الأندية ومراكز الشباب لتعريف الأسر بمخاطر التنمر.

وشددت البرلمانية، على ضرورة العناية بالأطفال منذ الصغر من خلال الدعم وبناء الشخصية وتخصيص ساعة يوميًا من الأبوين، للاستماع لهم ولشكواهم والتعامل معها بتركيز دون استخفاف ،لاسيما وأن هذة المشاعر تشعر الطفل الذى يتعرض للتنمر بعدم الخوف والثبات الانفعالي تجاه تصرفات الاطفال المتنمرين.