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إعلام إسرائيلي: أنباء عن استهداف قيادي بارز في حزب الله بالضاحية الجنوب ببيروت

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 04:42 م

أعلنت وسائل اعلام إسرائيلية، منذ قليل، أنباء عن استهداف قيادي بارز في حزب الله بالضاحية الجنوبية في بيروت، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن طائرة إسرائيلية من طراز "إف - 35" استهدفت بصاروخين شقة في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما قالت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين إن الضربة الإسرائيلية أصابت منطقة قرب منشآت رئيسية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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