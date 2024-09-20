بعد القبض عليه.. أبرز الآراء الشاذة لصلاح التيجاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ألقت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، القبض على صلاح الدين التيجاني، الذي عرّف بأنه شيخ الطريقة التيجانية، رغم نفي مشيخة الطريق الصوفية.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، الجمعة، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث الجيزة، القبض على الشيخ صلاح التيجاني، بعد اتهام فتاة له بالتحرش بها، على أن يتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.

ونشر الشيخ عبدالله رشدي باحث الدعوة بوزارة الأوقاف، عبر صفحتها بعض الآراء التي أطلقها صلاح التيجاني، ووصفها البعض بأنها شاذة، وهي على النحو التالي:

١- ربنا اسمه "محمد" و "محمود":

وهذا من الكذب على الله، فالله لم يخبرنا أن "محمد" و "محمود" من أسمائه.

٢- نبينا محمد هو نور الله الذاتي:

وهذه عقيدة ضالة مارقة تُسمى عقيدة "الانبثاق" بمعنى أن سيدنا محمد انبثق من الذات الإلهية.

٣ -سيدنا محمود لا يموت! هو حيٌّ لا يموت:

وهذا تكذيب للقرآن الذي أخبرنا بموت رسول الله:

٤- سيدنا محمد ليس له جسد! هو روح فقط! وهذا أضل ما قاله مخلوق في حق سيدنا محمد.

٥- سيدنا محمد ليس مخلوقاً!

وهذا تكذيب للقرآن الذي أخبرناأن رسول الله يأكل ويشرب ويتزوج وأنه بشر مثلنا.

٦- المشايخ لهم شيء من أخلاق الله، فلا يجوز لك أن تحب أحداً مع شيخك، لا تُشركْ بحب شيخك أحداً!

وهذا كلام قبيح، فنحن نحب كل أولياء الله في نفس الوقت ولم يعلمنا رسول الله أن يُحبَّ أحدُنا شخصاً واحدا يجعله شيخاً له ثم لا يحب معه أحداً آخر.

٧- إذا نظرتَ لشيخك وأنت جوعان أو عطشان ولم تشبع فأنت غير صادق في حب شيخك!

وهذا لعمر الله بهتان فقد كان الصحابة ينظرون لرسول الله ويعيشون معه ومع ذلك يصيبهم الجوع والعطش بل ويصيبهم الصرعُ من شدة الجوع، فهل كان حبُّ الصحابة لرسول الله غيرَ صادقٍ!؟

اقرأ أيضا:

بعد أن تسببت في القبض عليه.. ماذا قال التيجاني عن خديجة التي اتهمته بالتحرش؟