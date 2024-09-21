شكرا لقرائتكم خبر عن رجعوا التلامذة.. بدء توافد تلاميذ الجيزة على المدارس فى أول يوم دراسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات محافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على المدارس، بأول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2024/2025.

ورصد ”الخليج 365” توافد طلاب المرحلة الابتدائية على مدرسة محمد كريم الابتدائية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك بحضور أسري كبير.

ويستعد الطلاب لأداء مراسم طابور الصباح وترديد النشيد الوطني وتحية العلم، ومن ثم الانتظام في حصصهم وفصولهم الدراسية.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة حددت مواعيد دخول المراحل التعليمية في الأسبوع الأول للدراسة للعام 2024 / 2025، وذلك لتنظيم عملية الدخول وتخفيف الكثافات مع بدء الدراسة، مع مراعاة انتظام الصفوف الدراسية تباعًا، وذلك على النحو التالي:

- السبت 21/9/2024: يحضر صفوف KG1، والأول الابتدائي.

- الأحد 22/9/2024: يحضر صفوف KG2، والثاني الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي، مع انتظام حضور الصفين KG1، والأول الابتدائي.

- الإثنين 23/9/2024: يحضر صفوف الثالث الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي، مع انتظلم حضور الصفوف (KG1، KG2، والأول والثاني الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي).

- الثلاثاء 24/9/2024: يحضر صفوف الرابع الابتدائي، والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي، مع انتظام حضور الصفوف (KG1، KG2، والأول والثاني والثالث الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي).

- الأربعاء 25/9/2024: يحضر صفوف الخامس الابتدائي، والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي، مع انتظام حضور الصفوف (KG1، KG2، والأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي).

- الخميس 26/9/2024، يحضر صفوف السادس الابتدائي، والثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، مع انتظام حضور جميع الصفوف.



استقبال التلاميذ فى أول يوم دراسة



التلاميذ بالمدارس



تلاميذ المدارس