شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تتابع أعداد الطلاب فى الفصول وجاهزية المدارس بأول يوم دراسة والان مع تفاصيل الخبر

تتابع قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات والإدارات التعليمية نسب وأعداد الطلاب والكثافة بالفصول وجاهزية المدارس فى أول يوم دراسة، حيث تستهدف الوزارة خفض الكثافة الطلابية لأقل من 50 طالبا فى ما يقرب من 90% من المدارس الرسمية و10% من المدارس ستكون الكثافة أكثر من 50%، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على توفير عوامل جذب للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد لتحقيق الانضباط والحضور بشكل مرتفع ومحاسبة المتغيبين عن الدراسة سواء الطلاب أو المعلمين.

وأكدت وزارة التعليم، أنه يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت 21 سبتمبر الجارى، إلى الخميس الموافق 5 يونيو 2025، لتصل عدد الأسابيع الدراسية إلى 35 أسبوعا، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول، من 21 سبتمبر 2024، وينتهي الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير المقبل، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت 8 فبراير 2025، وينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيه 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، (الدبلومات الفنية) يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، والثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيه 2025.