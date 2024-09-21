شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر أيام فصل الصيف فلكياً.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يطوى الوطن العربي ونصف الكرة الأرضية الشمالي صفحة فصل الصيف اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 بعد 93 يوماً استعداداً لحدوث الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف غدا الأحد.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها إنه يجب معرفة بأن دخول فصل الخريف لا يعني بأن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر ولكن التغير في الطقس سيحدُث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، حيثُ تنخفض درجات الحرارة شيئا فشيئا وتصبح واضحة خلال شهر نوفمبر المقبل.

يتميز فصل الخريف بكثرة تقلباته الجويّة وذلك لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء لذا تتقلّب فيه درجات الحرارة باستمرار ً، كما أنه يُعتبر البداية الفعلية لـ موسم الأمطار في العديد من الدول العربية، حيث تكثر حالات عدم الاستقرار الجوي بما في ذلك شبه الجزيرة العربية وترتفع فيه فُرص تساقُط الأمطار الرعدية في منطقة الخليج العربي.

وتضع بداية فصل الخريف حداً لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية وبداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.