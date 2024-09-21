شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يستقبل سفير مصر بالهند لبحث ملفات التعاون المشترك في القطاع الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفير كامل جلال، سفير مصر لدى دولة الهند، لبحث ملفات القطاع الصحي التي يمكن التعاون بها بين الدولتين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتهنئة السفير على تكليفه سفيرا لمصر لدى الهند، مؤكداً حرص مصر على التعاون مع الهند في تصنيع الدواء، والمواد الخام، واللقاحات، ونقل تكنولوجيا التصنيع، وتعزيز فرص الاستثمارات بين الجانبين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أهمية التنسيق والتعاون مع الجانب الهندي في تصنيع المواد الخام الدوائية بمواصفات وجودة عالمية، وإمكانية تنفيذ ذلك من خلال مدينة الدواء المصرية "gypto pharma”، وكذلك التعاون في مجال تصنيع الأجهزة الطبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، واستحداث خطوط إنتاج لبعض اللقاحات من خلال التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» ومعهد سيروم الهندي، الذي يعتبر من أكبر المصانع المنتجة للقاحات في العالم، حيث تمكنت وزارة الصحة والسكان في ظل تلك الشراكة من تصنيع 9 أنواع من اللقاحات التي تستخدم في التطعيمات الإجبارية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع السفير، سبل التعاون في نقل الخبرات المصرية في القضاء على فيروس سي، وكذلك الاستفاده من خبرات الجانب الهندي في مجال مكافحة التهاب الكبد الدهني، وإنشاء فريق عمل مشترك لتطوير، وتنفيذ استراتيجيات شاملة في مجال الصحة الواحدة، ومكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تطرق لمناقشة سبل التعاون في مجال تصنيع وسائل منع الحمل من خلال إتاحة الفرص للاستثمارات الهندية من خلال الحوافز الاستثمارية التي توفرها مصر للمستثمرين.

ومن جانبه وجه السفير كامل جلال الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على التنسيق مع جانب الهندي والتعاون مع المنظمات الدولية لاستقبال الجرحى، والمصابين الفلسطينين في المستشفيات المصرية مؤكدا التقدير العالمي لجهود مصر في توفير أفضل الخدمات العلاجية، والصحية للفلسطينين.

حضر الاجتماع الدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتور عمرو حسن، مستشار الوزير لشؤون السكان وتنمية الأسرة.