شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنيمة المحلية: تنمية مهارات العاملين بالمحليات بالتدريب والتطوير والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق الأسبوع التدريبى الثامن من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى 2024/2025 بمركز سقارة غداً الأحد، بتنظيم 4 دورات تدريبية ويبلغ إجمالى عدد المستفيدين من هذه الدورات 140 متدرباً من جميع المحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الأسبوع الثامن من الخطة التدريبية سيشهد تنظيم دورة تخصصية جديدة تنفذ لأول مرة وهى دورة "استخدام اللغة الإنجليزية فى مجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي" يتم تنفيذها على مدار أسبوعين متتالين، ويستفيد منها 28 متدربًا من العاملين فى إدارات العلاقات العامة والإعلام، لافتًة إلى أن المحتوى التدريبى للأسبوع الأول من الدورة يتضمن التعريف بمفهوم العلاقات العامة، ونشأة مجال العلاقات العامة وتطوره، وأهمية العلاقات العامة فى مجال العمل الحكومي، بالإضافة إلى التعريف بوظائف ومهام العلاقات العامة فى القطاع الحكومي، وعناصر ومكونات وأدوات العلاقات العامة فى القطاع الحكومي، وأهداف العلاقات العامة والاستراتجيات الحاكمة لها، وكيفية تصميم حملات ناجحة، وكيفية تحسين صورة المؤسسة لدى الجمهور، وكيفية إعداد البرامج التواصلية مع الجمهور، وكتابة البيان الصحفي، وكيفية الرد على أسئلة الصحفيين.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن دورات الأسبوع الحالى تتضمن ايضا تنفيذ دورة "أسس ومهارات الرصد الإعلامى وقياسات الرأى العام وتحليل المحتوى الإعلامي" ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام والبوابات الإلكترونية، ودورة "تنشيط السياحة وزيادة فاعلية دور المحافظات فى التنمية السياحية" ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين فى إدارات السياحة والمصايف والهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة والحفاظ على التراث بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ودورة "الإتصال السياسى والتعامل مع أعضاء مجلس النواب فى المحليات" ويستفيد منها 56 من المديرين والعاملين بإدارة الإتصال السياسى بالتعاون مع إدارة الإتصال السياسى والمجالس النيابية بالوزارة ومجلس النواب.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ أساليب وأسس الإدارة المحلية الحديثة المتطورة فى الجمهورية الجديدة، بما يتطلب ذلك من تدريب كوادر المحافظات، وفق أحدث البرامج التدريبية المتخصصة، للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًة أن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية، لذلك تحرص الوزارة دائما على تنمية مهارات العاملين بالمحليات والقيادات المحلية من خلال توفير مزيد من التدريب والتطوير الوظيفى وإحداث تغيير شامل فى أسلوب التدريب لتحقيق نقلة نوعية فى منظومة التدريب.



ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم فى مجالات عملهم بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات التى تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.